الزمالك يفتح الباب فترة محددة لرد العضويات القديمة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة فتح باب الاشتراكات الجديدة، رد العضويات القديمة التي سقطت عضويتها بالنادي بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد حسام المندوه عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي، أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادي ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية.



ويحقق النادي كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ على الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين



حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاجتماع باللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء أمس، الجمعة، بملعب النادي، لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهم تنفيذها خلال المران.

كما اجتمع كارتيرون مع فيرناندو مدرب الأحمال، ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات.

كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

وتفوق في هذه الفقرة، طارق حامد على محمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونش" على محمود علاء ، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على محمد عبد الغني ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبد الشافي في الإمساك بمحمود عبد العزيز، ثم أدى الثنائي المتنافس، سباق سرعة بعرض الملعب.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من هذه الفقرة التدريبية، وصول اللاعبين إلى أعلى حالة بدنية قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه بالجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وتأتي جلسة كارتيرون مع نبيه وعبد المقصود من أجل مناقشة الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل افتقاد الفريق للاعبين من العناصر الأساسية هما يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

وناقش المدرب الفرنسي مع معاونيه بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء المقبل.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.