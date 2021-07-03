شبكة أمريكية: تعرض نحو 200 شركة لهجمات إلكترونية موسعة

ذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أن نحو 200 شركة تعرضت لهجمات إلكترونية بهدف ابتزازها والحصول على فدية مالية.



وأوضحت شركة (Huntress Labs) المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، أن "المهاجمين" استهدفوا تحديدا مزودي الخدمة (MSP) الذين يقدمون خدمة الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



وعبر هذا الأسلوب، تمكن القراصنة من التسلل إلى حواسيب شبكات الكمبيوتر الخاصة بعملاء هؤلاء المزودين.



ومن بين الشركات التي تضررت من وراء الهجوم، شركة ( SYNNEX) العملاقة التي تأسست قبل 40 عاما في كاليفورنيا.