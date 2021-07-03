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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة البيطرية تكشف حقيقة رصد اصابات بشرية بانفلونزا الطيور

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن حجم استثمارات الثروة الداجنة في مصر يبلغ 90 مليار جنيه تقريباً، حيثُ يتم انتاج 1.3: 1.4مليار دجاجة تسمين خلال العام ، كذلك انتاج 80 مليار بيضة مائدة كل عام ، و 3 ملايين طائر بط خلال عام.

 

وأوضح "رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية " في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عدد العاملين في القطاع 2.5 مليون عامل منهم 1.5 مليون عامل دائم ، منوهًا إلى أنه تم تحصين ما يفوق 3 مليون و643 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور حتى نهاية مايو 2021 سواء بحضانات تربية الطيور أو بالتربية المنزلية.

 

وأضاف "رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية " أنه تم التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور من خلال تحصين ما يقرب من 24.1 مليون طائر (15.3 مليون طائر بحضانات تربية الطيور مجاناً وتحصين 1.6 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة في دائرة نصف قطرها 9 كم مجاناً وتحصين 7.2 مليون طائر للتربية المنزلية في حال عدم وجود بؤر) خلال عام 2020.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية  إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية لمرض انفلونزا الطيور  للعام الرابع على التوالي.

 

وتابع :" المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور هي منشآت داجنه تتبع نظام أمن حيوي مُحكم وتحتوي على قطعان من الطيور ثَبُتَ خلوها من المرض من خلال نظام مراقبة وتحكم مُعتمد من السلطة البيطرية الرسمية ، لذا قامت الهيئة في شهر ديسمبر 2019 بإرسال الملف إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) من أجل اعتماده حيث تضمن الملفت توضيحاً للاجراءات التي تمت منذ بدء تنفيذ البرنامج في 2012 وبيان بجميع المواقع المطبقة لنظام المنشآت الخالية".

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية  أنه في يونيو 2020 تم اعتماد مصر ضمن الدول المُطبقة لنظام منشآت الدواجن الخالية من مرض إنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 14 موقع تابعة لــ 8 شركات ، وفي ابريل 2021 وبعد استكمال 11 شركة للاشتراطات قامت الهيئة بإرسال الملفات إلى المنظمة (OIE) للاعتماد حيث تم الموافقة على اعتماد 16 موقع.

الهيئة البيطرية الزراعة انفلونزا الطيور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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