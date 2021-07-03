بإطلالة جذابة.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت مي سليم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب قصير للغاية يكشف عن بطنها باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه جيبة طويل كشفت عن ساقيها مما منحها إطلالة جريئة.

تزينت مي سليم ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة التي منحتها مظهرا جذابا للغاية، تميزت إطلالتها بأنها كشفت عن قوامها المثالي و الرشيق، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .

وشاركت مي سليم، مؤخراً في مسلسل "ضربة معلم" دارت أحداث المسلسل، الذى ينتمى لنوعية 45 حلقة، فى إطار شعبى اجتماعى، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر" الذى يعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع كبير يغير حياته ويحقق نجاحا كبيرا فى المقاولات وتصبح شركته الأكبر فى السوق.



ويشارك فى بطولة المسلسل محمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، وأنعام سلوسة، وسلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.



وطرحت الفنانة ميس حمدان، مؤخرا أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.



كما أن ميس حمدان شاركت رمضان الماضي في مسلسل "ونسني"، وقامت بدور الراقصة عفاف، والعمل بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، من إخراج رامي رزق الله.