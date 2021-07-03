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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيافة الأنبا بشارة يزور كاتدرائية أم الإلهية بأبوقرقاص

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، زار أمس الجمعة، الموافق الثاني من يوليو، شعب كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد.

رافق نيافته القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، راعيا الكاتدرائية. تأتي تلك الزيارة في إطار رغبة الأنبا بشارة في التقرب الصادق لشعبه، والحضور الفعال وسطهم.

من هو الأنبا بشارة جودة؟

ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 و التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977ثم  التحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990.
ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 ، درس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000 ثم سيم كاهناً في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج ،رشحه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشاراً ضمن المجلس الأستشاري للايبارشية.

الإيبارشية الجديدة تشمل مدينة أبو قرقاص وملوي وديرمواس حتى حدود محافظة المنيا جنوبًا وتضم 21 كنيسة وتسمى الإيبارشية الجديدة باسم "إيبارشية أبو قرقاص" ومقرها مدينة أبوقرقاص.

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الأقباط الكاثوليك كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص الأنبا بشارة جودة الفرنسيسكان الإكليريكية اللاهوت إيبارشية أبو قرقاص

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