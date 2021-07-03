علي جمعة يشيد بجهود وزيرة التضامن في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

توجه الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بخالص الشكر للوزيرة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعى، لجهودها الرائدة وما تقدمه من جهد ووقت وفكر فى خدمة المجتمع والتعاون التام مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

وأضاف د. على جمعة أن مؤسسة "مصر الخير" استهدفت أن تكون نموذجا يحتذى به فأرادت أن تقود العمل الخيري بنوع من الإدارة المجردة لتستفيد من تجربة العالم والتاريخ وتحويلها للمعرفة المحلية ، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تحت قيادة نيفين القباج شاركت مؤسسة مصر الخير في هذا السعي ، مشيدا بنجاح جهود وزيرة التضامن الاجتماعي فى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع مثل نجاح الدولة فى القضاء على فيروس سى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة اقبال السمالوطى رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن الجائزة استهدفت من خلال مراحل عملها التي استغرقت ثمانية أشهر لتسليط الضوء علي النماذج التنموية والابداعية ومواجهة مشاكل وتحديات المجتمع بالإضافة إلي بناء رأس المال المجتمعي.

وأضافت السمالوطي أن الجائزة أيضا استهدفت بناء قدرات الجمعيات الأهلية بنهج التنمية المستدامة، والتوعية بأهدافها وسبل تحقيقها ، وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية أن جائزة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تعد الأولى من نوعها ويأتى من أهم أهدافها رصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبث روح المنافسة والإبداع بين المنظمات الأهلية وتكريم الأشخاص الأكثر تميزا ولهم دور واضح في نفس مجال الهدف المحدد للجائزة وتسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في إدارة وحوكمة المنظمات الأهلية غير الربحية.

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