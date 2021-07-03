3 يوليو.. مصر تودع حالة شبه الدولة وتقفز بقوة إلى جمهورية الإنجازات

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي المصري، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن يوم 3 يوليو من عام 2013 كان يوما فاصلا وحاسما في تاريخ مصر، وهو حصاد أكبر ثورة شعبية في تاريخ البلاد عندما خرجت الملايين في 30 يونيو لتعبر عن إرادة الشعب المصري برفض الأوضاع القائمة مطالبين بتغيير حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتمسك بحكم وطني شرعي له مكانته وقوته.

الجمعية العمومية للشعب

وأوضح الفقي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تجمع ملايين المصريين في 30 يونيو هو أكبر درجات الديمقراطية لأن الشعب وقتها أعلن إرادته، كأن الجمعية العمومية للشعب المصري اجتمعت على قرار واحد فبالتالي لم نكن بحاجة للمؤسسات النيابية طالما خرج الشعب وأعلن إرادته، وهذا رد قوي على من يدعون أن ما حدث كان انقلابا عسكريا، مشيرا إلى أن الحقيقة الثابتة أن الارادة الشعبية الكاملة والتى قادها الرئيس السيسي بشجاعة وجسارة والتف حوله رموز الأمة من كل الاتجاهات والطوائف لتحقيق ارادتنا جميعا وهي اعتماد قرارات 3 يوليو وإزالة جماعة الإخوان الإرهابية.

إنجازات كبيرة

وأضاف أن الإرادة الشعبية في هذه الأحداث لها فضلا كبيرا في الإنجازات الضخمة وحركة الإعمار غير المسبوقة في كافة قطاعات الدولة المصرية، والتي ظهرت في برامج الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع محاربة الإرهاب في سيناء والظروف الصعبة المحيطة تمكنت مصر بقيادتها السياسية الرشيدة من إنشاء المشروعات وبدء مسيرة الانجازات الغير موجودة في باقي الدول ولعل أبرز تلك الإنجازات هي برامج الإصلاح الاقتصادي، وعمليات إنشاء البنية التحتية، والقضاء على الإرهاب وإقامة شبكة الطرق والمواصلات الحديثة، في ظل السياسة المصرية بعدم التدخل في شؤون الدول.

جمهورية جديدة

وأكد أن مصر أصبحت قادرة على مد يد العون لشقيقاتها من الدول العربية والأفريقية في كل الملفات والتحديات الصعبة، بعد أن تغير مصر 180 درجة عما كانت به قبل 3 يوليو 2013 في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتصبح مصر جمهورية جديدة بالفعل وليس بالكلام.

تحدي وحيد

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تسلم مصر وهي عبارة عن شبه دولة محطمة ومتهالكة الأركان، وكانت الظروف الاقتصادية والأوضاع الأمنية صعبة للغاية، ولكن حاليا اختلف الأمر بشكل تام، وأصبح التحدي الوحيدة أمامنا هو قضية سد النهضة والتى من المؤكد أن الشرعية الدولية تنصف حقوق المصريين في المياه.