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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية

فقدان 20 كيلو خلال شهر واحد.. تعرف على الحل.. فيديو

تخسيس الوزن
تخسيس الوزن

قالت الدكتورة مي سمير، خبيرة التغذية، إن كورس النحت التى تقدمه بتجربة الكثير من الأشخاص تكون نتائجه عالية فى حرق ونحت الجسم، حيث انه يفقد الوزن من 3 إلى 5 كيلو فى الأسبوع الواحد.


وأضافت "مي" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يوجد بالكورس ثلاث منتجات عليهم سبع هدايا بخصم 60%، موضحة أنه يفقد الوزن بنسبة 20 كيلو خلال شهر.
وفى سياق أخر، قالت الدكتورة مي سمير، خبيرة التغذية، أنه يوجد بكورس النحاتة بخصم 60% الكبسولة الذكية والتي تساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى نقط الحرق، حيث أنها تحتوى على معدلات حرق عالية جدا وكأنها قامت بالرياضة لساعة ونصف.


واضافت "مي" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يتم تقديم الأعشاب بالكورس، والتى تقوم بعمل ديتوكس للجسم، بالإضافة إلى أنها جيدة جدا للقولون والمعدة.
 

وفى سياق أخر، قالت الدكتورة  بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن التخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.

 

ولفتت  بسمة الملا ، خبيرة التغذية، إن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون  فعالا مع المريض.

 

كما قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية،  وصفة  البقدونس لحرق دهون الجسم.


مقادير وصفة البقدونس:

2 حزمة بقدونس فريش مقطع
2 ليمون مقطع شرائح
2 فص ثوم
6 أكواب من المياه


وتابعت أن البقدونس يعمل على تقليل الكوليسترول فى الدم، مما سيعدل من ضغط وسكر الدم من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى حرق كمية كبيرة من دهون البطن.


وأكدت أن البقدونس يحتوي كمية من الألياف، والذى يقلل من التعرض للإمساك والمحافظة على الجهاز الهضمى ويطرد السموم والبكتيريا الضارة.

يعد عصير البقدونس والليمون أشهر أنواع المشروبات العشبيّة، ويحظى بسهولة تحضيره في المنزل، كما أنّه يعدّ خالياً من الكافيين.

 

فوائد عصير البقدونس والليمون

بحسب موقع "هيليثي لاين" فإن فائد عصير البقدونس والليمون تتمثل في التالي:  

 

١- عصير البقدونس والليمون تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحسن الهضم، ومن أحسن العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

 

٢- كوب واحد من هذا العصير أفضل منقٍ للكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من كل عدوى، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.

 

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٣- هذا العصير من أفضل الوصفات المساعدة والصحية لفقدان الوزن بشربه مع وجبتى الإفطار والغذاء، نظرًا لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون، وفيه خصائص مدرة للبول.

 

٤- للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فإن عصير البقدونس والليمون، يعد من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

 

٥- عصير البقدونس والليمون يعد كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتَكَوُّن السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات “أ” و”ج” والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.

 

٦- هذا العصير أيضًا من بين أفضل الأغذية المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.
 

٧- علاج فعّال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم .

 

طريقة التحضير 
 

تضاف حزمة بقدونس صغيرة إلى نصف ليمونة بقشرها مع كُوب ماء، ويُضرب المزيج في الخلاط ويصفى ويشرب مع وجبه الإفطار والغذاء.

 

خبيرة التغذية كورس النحت أكلة العيلة نتائجه عالية نحت الجسم فقدان 20 كيلو خلال شهر واحد

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