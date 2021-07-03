مصطفى نصر الدين مؤلف رواية جدار البشرية يشارك في مسلسل عودة الأب الضال
قال الفنان والكاتب الشاب مصطفى نصر الدين، مؤلف رواية "جدار البشرية" المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه سيشارك في مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.
تفاصيل مسلسل عودة الأب الضال
يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.
تدور أحداث العمل في إطار إجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بأولاده السبعة ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا في إطار كوميدي.
من هو مصطفى نصر الدين؟
شارك مصطفى نصرالدين في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل ظل الرئيس مع الفنان ياسر جلال.