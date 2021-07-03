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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصطفى نصر الدين مؤلف رواية جدار البشرية يشارك في مسلسل عودة الأب الضال

الفنان مصطفى نصر
الفنان مصطفى نصر الدين

قال الفنان والكاتب الشاب مصطفى نصر الدين، مؤلف رواية "جدار البشرية" المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه سيشارك في مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.

تفاصيل مسلسل عودة الأب الضال

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

 

تدور أحداث العمل في إطار إجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بأولاده السبعة ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا في إطار كوميدي.

من هو مصطفى نصر الدين؟

شارك مصطفى نصرالدين في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل ظل الرئيس مع الفنان ياسر جلال.
 

مصطفى نصر الدين مسلسل عودة الاب الضال رواية جدار البشرية مسلسلات مصريه اخبار ثقافية

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