ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح حول إمكانات فرقاطة الجلالة والقدرات القتالية لها بقاعدة 3 يوليو البحرية.



قاعدة 3 يوليو البحرية



وانضمت الفرقاطة لأسطول القوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقا لأحدث النظم العالمية.



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.



افتتاح قاعدة 3 يوليو

قاعدة 3 يوليو البحرية



وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية.



وستكون قاعدة 3 يوليو نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.



أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، مضيفا أنها تهدف لحماية مقدرات الوطن وتعد أكبر قاعدة بحرية وأحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.



ولمزيد من التفاصيل حول 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي شاهد الفيديو التالي..





