الداخلية في شهر.. غلق 40 ألف محل مخالف.. وضبط 446 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات.. و10 آلاف متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه، تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، ضبط 32419 قضية تموينية متنوعة، وغلق 40390 محلا مخالفا لقرار الغلق.

كما تم ضبط 9017 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 72320 أرجيلة، وضبط 446343 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 444073 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال 2270 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث تم ضبط 3134 متهم، وبحوزتهم 120 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و58 قطعة سلاح أبيض، و130 قضية اتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ 25465 حكم قضائي متنوع وضبط 2555 قضية متنوعة و2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين ارتكبوا حادثتين، وضبط وفحص 10584 عنصر إجرامي.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الحملات عن مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط 1658 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية– السويس- الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ– المنيا - الشرقية - سوهاج - الأقصر – قنا – البحر الأحمر – المنوفية – دمياط – الفيوم – الإسماعيلية – أسوان - بورسعيد)، بإجمالي مضبوطات 1168 قطعة سلاح ناري، أبرزها: (169 بندقية آلية – 181 بندقية خرطوش - بندقية رصاص– 31 مسدس – 786 فرد محلى، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها: " قتل– شروع فى قتل- مخدرات - سرقة - سلاح).

ونجحت الحملات في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط (4853 قطعة سلاح نارى) بحوزة 4156 متهم، أبرزهم: (4 جرينوف – 4 رشاش – 466 بندقية آلية – 745 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 252 مسدس – 3382 فرد محلى – 11333 طلقة مختلفة الأعيرة – 535 خزينة – 6424 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهم (22 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" - 3 مسدس – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط 32 تشكيل عصابي، ضموا 108 متهم ارتكبوا 175 حادث.

كما تم ضبط 746 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، بحوزتهم (3 بنادق آلية – 6 بنادق "غير مششخنة" – 6 مسدس – 207 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 531 سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2317608) حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6371) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6736) متهم، وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 281 قضية أحداث وضبط 21225 قضية مرافق عامة، كشف غموض 361 حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي (520) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط 1484 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضُبط 743938 مخالفة مرورية متنوعة،

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط 51 قضية بإجمالي (64) متهم، بمضبوطات وزنت (13 طن و764 كيلو جرام)، وفى مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط (42954 قضية تموينية متنوعة)، وضبط 359295 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (283,837,208 جنيه).

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة تم ضبط 6772 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها: ضبط 822) قضية ضرائب عامة، و1005 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و425 قضية فى مجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

جاء تلك الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".