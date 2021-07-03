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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. موعد مباراة إنجلترا ضد أوكرانيا والقنوات الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب أوكرانيا، اليوم، السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة يورو 2020.

 

موعد مباراة إنجلترا ضد أوكرانيا والقنوات الناقلة:

 

تقام مباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في تمام التاسعة مساء “ بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر  قنوات، beIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 2 Max، و beIN 4K HDR، بتعليق حسن العيدروس.

 

إنجلترا ضد أوكرانيا:

 

ويسعى منتخب إنجلترا بقيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، لتحقيق الفوز على أوكرانيا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة، نحو التتويج بلقب يورو 2020.

 

كان منتخب إنجلترا فاز على ألمانيا بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، في الدور ربع النهائي.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أوكرانيا بقيادة مدربه أندري شيفتشينكو، في تحقيق مفاجأة، في مباراة الليلة، بخطف بطاقة التأهل من إنجلترا.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنجلترا وأوكرانيا، كانت في تصفيات كأس العالم 2014، وانتهت بالتعادل السلبي.

 

تنظيم خاص لـ يورو 2020:

 

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تلعب المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

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