ظهور أوبل استرا الجديدة 2022 أثناء اختبارها في المناطق الثلجية

أعلنت شركة اوبل عن استعدادها لتدشين الجيل الحادي عشر الجديد كليًا من أوبل استرا بعد أسابيع قليلة ، حيث أن السيارة في مرحلة الاختبارات النهائية.

وبدأت الاختبارات الواقعية لسيارة أوبل استرا 2022 Opel Astra الجديدة في الشتاء الماضي .

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أوبل، مايكل لوشيلر، مزيدًا من المعلومات حول الجيل الجديد، وظهرت مؤخرا في اختباراتها النهائية .

وخضعت السيارة أوبل استرا الجديدة 2022، لاختبار بمنطقة لابلاند السويدية المجمدة مع درجات حرارة تصل إلى - 30 درجة تحت الصفر ، من أجل تحسين الجر على الأسطح الزلقة ، والتحكم في الثبات ، والتحكم في الجر ، والتأكد من إدارة درجة الحرارة .

وجاءت بعد ذلك السيارة أوبل استرا الجديدة 2022 ، لتخضع الى اختبارات جديدة لمعرفة أنظمة ADAS للسيارة والأداء عالي السرعة ، مما يضمن مقاومة الطريق السريع ، و خلال أعماق مختلفة من المياه للتأكد من أنها محكمة الغلق وقضوا وقتًا في الغرفة المناخية والنفق المناخي لمحاكاة الظروف القاسية.

مواصفات أوبل استرا الجديدة 2022

تعتمد السيارة أوبل استرا الجديدة 2022 على منصة ستيللانتس EMP2 بالمشاركة مع طرازى بيجو 308 و ds 4 .

وتستمد السيارة أوبل استرا الجديدة 2022 ، قوتها من محرك بنزين سعة 1.2 لتر ، أوديزل سعة 1.5 لتر ، واثنين من المحركات الهجينة الموصولة بالكهرباء ، وسيجمع هؤلاء بين محرك بنزين سعة 1.6 لتر ومحرك أو محركين كهربائيين للدفع الأمامي أو مع العجلات الأربع.

وظهرت السيارة السيارة أوبل استرا الجديدة 2022 ، بتمويهات كاملة ، ولكن يظهر انها مماثلة وخط نافذة مماثل مع شقيقتها بيجو 308 ، ومع ذلك ، فهي تحتوي على لوحات هيكل مختلفة تتضمن أحدث لغة تصميم أوبل بالإضافة الى المصابيح الأمامية العريضة Matrix-LED المدمجة مع الشبكة السوداء، و مصابيح LED خلفية رفيعة تخلق اتصالًا بصريًا بين الجيلين.

أما المقصورة الداخلية للسيارة أوبل استرا الجديدة 2022، فتحتوى على قمرة القيادة “Pure Panel” التي تتكون من مجموعة أدوات رقمية وشاشة لمس مركزية تسمح بتقليل أدوات التحكم المادية .