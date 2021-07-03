فتاوى تشغل الأذهان.. حكم التعليق على مشاهدي الفيديوهات المحرمة ونصحهم وهل يجوز التصدق بالأضحية كاملة ؟.. دار الإفتاء ترد

فتاوى تشغل الأذهان

من هم أهل الله حتى أوزع عليهم النذر؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز التعليق على مشاهدي الفيديوهات المحرمة ونصحهم؟ .. دار الإفتاء ترد

حكم الصلاة مع وضع الروائح والعطور الذكية؟ دار الإفتاء ترد

هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة ؟ .. دار الإفتاء ترد



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من فتاوى تشغل الأذهان، وتهم كثير من الناس، نرصد أبرزها في تقرير يشمل على فتاوى تشغل الأذهان.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "نذرت نذرًا لأهل الله فمن هم أهل الله؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن أهل الله هم الفقراء والمحتاجين الذين هم بحاجة إلى المساعدة لضيق الحال عندهم.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه : هناك فيديوهات كثيرة منتشرة محرمة مثل تشبه الرجال بالنساء والعكس فهل يجب الإنكار على أصحابها أم لا وهل من الفعل السليم أن أعلق وأوجه النصيحة أم أصمت؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لو كانت المسألة المثارة ليست قطعية وفيها خلاف بين الفقهاء فينبغي الصمت دون التعليق، فأي مسألة ظنية فيها اختلاف بين الفقهاء لا يتحدث فيها إلا المتخصصين.

وأشار إلى أنه لو كانت هذه المسألة قطعية الدلالة ومعروف حكمها قطعا ففي هذا الوقت يمكن أن نوجه النصيحة ويمكن أن نوجهها على الخاص دون الملأ.

وأوضح، أن الدين النصيحة وعلينا أن نلتزم بشروط النصيحة بألا تكون على الملأ وتكون على الخاص حتى لا تتحول النصيحة إلى فضيحة ، وكذلك النصح برفق والحكمة والموعظة الحسنة، وقبل كل ذلك أن تكون على علم وفي أمر مؤكد وقطعي.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الصلاة مع وضع الروائح والعطور الذكية؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا حرج شرعا في الصلاة مع وضع الروائح والعطور الذكية، ويجوز وضعها أثناء الصلاة فلا حرمة في ذلك.

واستشهد بقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا" منوها أن المسلم عليه أن يتوجه إلى الله في الصلاة بأفضل الثياب وأطيب الروائح الذكية.

وذكر أن النبي الكريم نهى أن يقرب المصلى من كانت رائحته غير طيبة، فالنبي نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المصلى فيزعج الناس، بل ويزعج الملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

كما أن من سنة النبي أنه كان يستاك قبل كل صلاة، أي يستعمل السواك قبل كل صلاة، حتى يعلمنا أن نفعل ذلك لتكون أفواهنا طيبة عند الصلاة حتى لا يتأذى من بجوارنا في الصلاة.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الأكل من الأضحية ليس واجبًا بل هو مباح عند جمهور العلماء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره عند الشيخين -واللفظ لمسلم- لما قَالُوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ -وهم الواردون على المدينة من ضعفاء الأعراب حتى يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم-، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، وغير ذلك من الأحاديث؛ حيث حمل الجمهور هذه الأوامر على الندب أو الإباحة؛ لورودها بعد الحظر.

وذكرت أنه يمكن أن يحتج لهم أيضًا بما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» فإن تعليق الأمر على الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب.



وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها.