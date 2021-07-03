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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصدفة.. لحظة إنقاذ طفلة سقطت من شرفة منزلها

لحظة إنقاذ طفلة
لحظة إنقاذ طفلة سقطت من شرفة منزلها

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب انقذ طفلة بالغة من العمر 4 سنوات عقب سقوطها من شرفة منزلها بعد  انجراف قدميها بين فتحات السور الخاص بالشرفة .

 
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات و التي تسكن في مدينة نام دينيه الواقع شمال فيتنام، كانت تحاول الهروب من منزلها من خلال تسلق سور الشرفة .

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فوجئت الطفلة أن قدمها انزلقت من فتحات شرفة المنزل، و ظلت معلقة في الشرفة و تصرخ ليسمعها أي مار في الشارع لإنقاذها إلا أنها فشلت في الحصول على مساعدة  في نفس الوقت .

 

ظلت الطفلة معلقة في الهواء لدقائق، و قوبلت صرخاتها في الشرفة بالتجاهل من البعض، و عدم الاكتراث بمشكلتها من البعض الآخر فكان بعض المارة ينظرون إليها و كأنه فيلم سينمائي و ليست حادث مروع .

 

وصل شاب إلى مكان الحادث بالصدفة و وجد الطفلة معلقة في الهواء، و طلب منها أن تفلت يدها و تترك نفسها لتسقط، بعد أن حاول إحضار سلم ليتلقاها قبل السقوط، و لكنه تمكن من الإمساك بها قبل أن يرتطم جسدها الصغير بالأرض و تصب بأذى .

 

جدير بالذكر أن الحادث كان مصورا عبر إحدى كاميرات المراقبة المثبتة أعلى احد المتاجر الموجودة في الشارع ذاته، و قامت الشرطة بتفريغ الكاميرات للتأكد من عدم وجود أي شبهه جنائية أو شخص دفعها من فوق . 

 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/girl-4-dangling-balcony-saved-24451488

لشاب طفلة سقوط شرفة منزل

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