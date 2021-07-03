بالصدفة.. لحظة إنقاذ طفلة سقطت من شرفة منزلها

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب انقذ طفلة بالغة من العمر 4 سنوات عقب سقوطها من شرفة منزلها بعد انجراف قدميها بين فتحات السور الخاص بالشرفة .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات و التي تسكن في مدينة نام دينيه الواقع شمال فيتنام، كانت تحاول الهروب من منزلها من خلال تسلق سور الشرفة .

فوجئت الطفلة أن قدمها انزلقت من فتحات شرفة المنزل، و ظلت معلقة في الشرفة و تصرخ ليسمعها أي مار في الشارع لإنقاذها إلا أنها فشلت في الحصول على مساعدة في نفس الوقت .

ظلت الطفلة معلقة في الهواء لدقائق، و قوبلت صرخاتها في الشرفة بالتجاهل من البعض، و عدم الاكتراث بمشكلتها من البعض الآخر فكان بعض المارة ينظرون إليها و كأنه فيلم سينمائي و ليست حادث مروع .

وصل شاب إلى مكان الحادث بالصدفة و وجد الطفلة معلقة في الهواء، و طلب منها أن تفلت يدها و تترك نفسها لتسقط، بعد أن حاول إحضار سلم ليتلقاها قبل السقوط، و لكنه تمكن من الإمساك بها قبل أن يرتطم جسدها الصغير بالأرض و تصب بأذى .

جدير بالذكر أن الحادث كان مصورا عبر إحدى كاميرات المراقبة المثبتة أعلى احد المتاجر الموجودة في الشارع ذاته، و قامت الشرطة بتفريغ الكاميرات للتأكد من عدم وجود أي شبهه جنائية أو شخص دفعها من فوق .