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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. سبب طلب السيسي حضور الأطفال افتتاح قاعدة 3 يوليو.. ياسر وهبة يوجه رسالة قوية للخارج

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو على عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير التالى : 

لهذا السبب طلب السيسي حضور الأطفال في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
حرص الرئيس السيسي على حضور الشباب والأطفال ، خلال افتتاح القاعدة البحرية 3 يوليو ، قائلا خلال التفقد "هات الشباب والأولاد دي خليهم يتصوروا ده بالنسبالهم تاريخ جميل".



مشاهد مبهرة لقاعدة 3 يوليو فى يوم افتتاحها.. الأسلحة البحرية تحتشد على ضفافها
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي  لمصر بحضور عدد من  القيادات الهامة  بوزارة الدفاع المصرية وعدد من الأشقاء العرب 

"قادر 2021".. شاهد مناورة بحرية بمشاركة الطائرات الجوية والضفادع البشرية
عرضت فضائية "صدى البلد"، مناورة قادر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بالمناورة ضفادع بشرية وطائرات محلقة في الهواء، وتم افتعال للنيران على الساحل الغربي، بالقاعدة 3 يوليو.
 
اللواء محمد الشهاوي: القوات المسلحة تحمي الأمن القومي المصري ومكتسبات حياة الشعب
قال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان إنه يوجد العديد من النتائج العظيمة لثورة 30 يونيو، حيث أن الجيش استطاع النجاة بمصر، كما أنها استطاعت أن تعيد الوطن إلى مساره الطبيعي وجنبته شرور الانقسام الداخلي وخرجت من دوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل والرجاء.

لسنا دعاة حروب.. مقدم حفل قاعدة جرجوب: مصر باقية حتى يزول الزمان
قال العميد ياسر وهبة مقدم حفل قاعدة 3 يوليو إن قدر مصر كان ولازال مرهون دائما بقدر أمتها، ومصر تعي جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، حيث أنها دائما الساعية دوما حتى يسود السلام، معقبا "مصر ستكون الباقية بأذن ربي حتى يزول الزمان".

العميد ياسر وهبة يوجه رسالة قوية للخارج من قاعدة 3 يوليو بجرجوب
قال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

قائد القوات البحرية: تأميم قناة السويس ساعد على منع الهجرة غير الشرعية
قال القائد أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

على طريقتها الخاصة.. بوارج وسفن قاعدة 3 يوليو تحتفل بوصول الرئيس السيسي
 احتفلت البوارج والسفن البحرية بتفقد الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو، وذلك عن طريق إطلاق صافرتها.

السيسي خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو: هات الشباب تتصور ده تاريخ جميل
وجه الرئيس السيسي، الصحفيين والمصورين، بالتقاط الصور التذكارية على القاعدة البحرية 3 يوليو قائلًا "هات الشباب دي خليهم يتصوروا ده بالنسبالهم تاريخ جميل".


حجازي يكشف نتائج زيارة السيسي لـ ألمانيا في يونيو 2015
قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وزارة الخارجية المصرية لعبت دورا هاما وضروريا فى انعكاس الأحداث والتطورات الهامة على الساحة الداخلية منذ ثورة 30 يونيو، التى كانت لها انعكاس على علاقات مصر الخارجية.

الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو الساحل الغربي الهجرة غير الشرعية اخبار التوك شو

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