مدينة عربية تحظر الزواج بسبب كورونا

أعلنت بلدية مدينة صفاقس في تونس، عن توقف إبرام عقود القران وغلق قاعات الأفراح والمؤتمرات البلدية تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فكتبت بلدية مدينة صفاقس في موقعها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة يوم أمس الجمعة بمقر ولاية صفاقس أقرت جملة من التوصيات".

وتابعت: "يعلم رئيس بلدية مدينة صفاقس العموم عن توقف إبرام عقود القران وغلق قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية".

وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفاقس أقرت الحجر الصحي الموجه بمعتمديات صفاقس الكبرى، التي تضم صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الدائر وطينة، وذلك إبتداء من يوم الأحد القادم إلى غاية يوم السبت 17 يوليو 2021.

وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من الخميس الماضي تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي باجة وسليانة شمال غربي البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.