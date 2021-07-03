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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الغيطي يعود بـ برنامج الثامنة على شاشة hpc اليوم

محمد الغيطي
محمد الغيطي

يعود الكاتب والإعلامي محمد الغيطي إلى الشاشة بعد غياب 3 سنوات متواصلة، حيث يظهر اليوم في أولى حلقات برنامجه الجديد "الثامنة" على شاشة قناة "hpc" الصحة والجمال سابقا، ويذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء أسبوعيا، ويعد أول برنامج توك شو حقيقي على شاشة القناة بعد تطويرها.

ويفتح الغيطي خلال الحلقة ملف أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأبرز التحورات التي حدثت للفيروس، كما يجيب عن الأسئلة الشائكة حول ظهور الفايروس وانتشاره في العالم، كما يقدم فقرة لأبرز المواقف الكوميدية التي حدثت حول العالم بسبب الخوف والرعب من فيروس كورونا، كما خلال الحلقة نخبة من الأساتذة والخبراء وهم الدكتور عبدالهادي مصباح، الدكتور أحمد مؤنس، وهشام بحري رئيس الصحة النفسية بجامعة عين شمس، وأحمد عبدالحي أستاذ اقتصاديات الدواء.

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برنامج الثامنة

وأكد الغيطي في تصريحات صحفية، أنه يستهدف من خلال برنامج "الثامنة" إعادة نشر الوعي المجتمعي في كافة المجالات سواء الصحة أو التعليم والتربية، كما يحاول إستعادة جماليات الإنسان المصري وطباعه الكريمه، مع تحميله مسؤلياته كاملة أمام المجتمع، مشيرا أن هدفه الأساسي هو العمل على بناء الإنسان وتنشيط المشاركة المجتمعية بالتوعية لدور كل فرد في المجتمع.

يذكر أن أخر ظهور للإعلامي والكاتب محمد الغيطي كان عبر شاشة قناة "المحور" في شهر رمضان من خلال برنامج "الحكواتي"، والذي كان يروي خلاله تفاصيل تاريخية بارزة.

محمد الغيطي الثامنة محمد الغيطي الإعلامي برنامج

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