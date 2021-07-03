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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغيب عن طابور العرض.. فريدة عثمان تعلن مواعيد منافساتها بـ اولمبياد طوكيو

فريدة عثمان
فريدة عثمان

أعلنت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة مواعيد خوض سباقاتها في اولمبياد طوكيو، حيث تبدأ أولي منافساتها يوم 24 يوليو الحالي.

 

وأكدت السياحة فريدة عثمان غيابها عن المشاركة في طابور العرض مع منتخب السباحة والبعثة المصرية في افتتاح دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2021 وذلك بسبب استعدادتها لخوض المنافسات.

 

وكتبت فريدة عثمان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس يوك : 

توكلت على الله وإن شاء الله البطولة تعدى على خير جدول سباقاتى فى اوليمبياد طوكيو :
- ٢٤ يوليو ⏱️ الساعة ١٢ ظهرا بتوقيت مصر : ١٠٠م فراشة.
- ٣٠ يوليو ⏱️ الساعة ١٢ ظهرا بتوقيت مصر : ٥٠م حره.
للأسف مش هقدر أمشى فى طابور العرض علشان عندى سباق تانى يوم عالطول. #إدعولنا
 تقدروا تتابعوا السباقات على قنوات bein sports
شكرا على دعمكم المستمر

 

قائمة المنتخب الاولمبي  لـ اولمبياد طوكيو 2021
 

في سياق أخر أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.


تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب  ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

 

ومن المقرر بدء تجمع المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

 

قائمة المنتخب الاولمبي لـ اولمبياد طوكيو
 

حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
 

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
 

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
 

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

 

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته في اولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية اولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

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