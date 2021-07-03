شاهد.. أول حادث جماعي لسيارات تويوتا لاند كروزر 2022 في عمان

بـ حالة الزيرو

وصلت السيارات اليابانية الشهيرة لاند كروزر موديل 2022 الجديدة ، إلى الأسواق العربية والخليجية ، بعد أن أعلنت شركة تويوتا تدشينها خلال الأسابيع الماضية .

من سوء الحظ أن أول دفعات من السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022 ، قد تصل محطمة بالكامل، وهذا ما حدث للسيارة الـ SUV الشهيرة في مدينة صلالة بسلطنة عمان .

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة الى انه عند وصول اول دفعات السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022 إلى الوكلاء في سلطنة عمان، وأثناء نقلهما على شاحنات كبيرة ، تم سقوطها من أعلى الشاحنات لتتعرض لأضرار جسيمة في جسمها الخارجي .

وقال الوكيل المحلى للشركة ان الحادث هو انقلاب حاملة السيارات على جانبها، حيث سقطت سيارتي لاند كروزر على الطريق، ومن الواضح أن الوضع كان أسوأ بالنسبة للسيارات المُحملة على الرف العلوي، حيث اصطدمت بالأرض بقوة أكبر.

وظهرت السيارات تويوتا لاند كروزر موديل 2022 ، في الصور المسربة للواقعة بانها غير قابلة للإصلاح، لأن كل ألواح جسدها تضررت، والوضع أسوأ في واحدة من سيارات لاند كروزر المحطمة، حيث يبدو أن سقفها تضرر بشكل كبير لدرجة أن أجزاء من المقصورة انكشفت.

ولم تسفر التحقيقات الأولية في الواقعة عن أي معلومات حول كيفية فقدان السائق السيطرة على حاملة السيارات مما تسبب في هذا الحادث، لكن رُبما كانت مشكلة في الرؤية .