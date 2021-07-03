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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفه لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات المخالفه بالمنيا

حملات مكثفه على توصيلات
حملات مكثفه على توصيلات الكهرباء

وجه العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء وأجهزة وأقسام الوحدة المحلية بضرورة تكثيف الحملات لضبط حالات سرقة التيار الكهربائى والتوصيلات الكهربائية المخالفة من قبل الباعة الجائلين بكورنيش النيل  والأكشاك والفاترينات والمخالفين من أصحاب بعض المحال والمتاجر والمقاهى وبخاصة الواقعة بنطاق كورنيش المنيا.

 

كلف رئيس المدينة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الكهرباء، لإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين برفعها وغلقها فوراَ وتوقيع الغرامات عليهم وذلك حفاظاَ على المال العام ومنع حدوث أزمات انقطاع التيار مجدداَ بسبب زيادة الأحمال، ومنعا لحدوث أخطار قد تتسبب فيها هذه الوصلات العشوائية.

 

وقال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة إنه تم إزالة حالة لسرقة التيار الكهربائي، من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بمحاذة  الكورنيش وعلى الممشى الاسفل  بالكورنيش، مؤكدا علي استمرار وعمل دوريات علي مدار الساعة لتفادي مثل هذه الحالات التي تحصل على التيار بالمخالفة عن طريق مد وصلات كهربائية غير قانونية بأعمدة الإنارة فضلا عن غلق جميع الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة والتي يمكن أن تسهل سرقة التيار.

 

وتابع "قياتي" إصلاح عطل بأحد أكشاك تغذية كورنيش النيل بسبب وجود الوصلات المخالفة لسرقة التيار.

 

وتداول نشطاء الـ"فيس بوك"، صورة توضح توصيل غلاية مياه بكهرباء من عمود إنارة بأحد شوارع مدينة المنيا، وتسببت الصورة المتداولة في غضب الأهالي بسبب ما وصفوه بخطورة كبيرة قد تلحق المارة.

 

تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة

من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، والميادين العامة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقري والاحياء.

 

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، انتظام العمل بنقاط تحصيل مشروع المواقف بطريق مصر اسوان، بالإضافة الى متابعة التزام الركاب والسائقين، بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

 

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال صيانة ونظافة ميدان بالاس، بحي شمال المنيا، حيث تم عمل صدادات، وشبك حديد، يحول دون إصابة الأطفال، بالإضافة الى زيادة كشافات الانارة بالميدان

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