برلمانية: مصر حريصة على تمكين الشباب ومستقبل وطن يفتح أفاقاً أوسع للحوار

أكدت النائبة سكينة سلامة ، إن الصالون السياسي، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، وجّه رسالة مهمة أن الدولة تعمل على التمكين الفعلى للشباب ،لاستقبال الجمهوريه الجديدة.

وقالت النائبة سكينة سلامة ، فى بيان صحفى لها إن النجاح الكبير الذي حققه الصالون السياسي ، بسبب كل جهه ساهمت في تدشينه خاصة وأن الشراكه الصادقه من اجل صالح الوطن تاتى بثمارها لافتة الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت شخصيته هي مصدر الالهام لنا جميعا ، والتي تعتمد علي أن الصدق والاخلاص ف العمل اساس التقدم والنجاح.

ووجهت سلامة ، الشكر لوزير الشباب ومحافظ الشرقيه والكاتب الصحفى محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ والمهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية، علي حرصهم علي المشاركة والاستماع للشباب .

كان المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أطلق فعاليات صالون ٣٠ يونيو المقام بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية؛ لفتح باب الحوار حول "الجمهورية الجديدة وما تم انجازه وحصاد ٧ سنوات من تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية"، وذلك تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وتم تنظيم الصالون تحت اشراف النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ومشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالشرقية.

بدأت فعاليات الصالون السياسي الثقافي بعرض فيلم مصور؛ لتسليط الضوء على عدد من الإنجازات والمشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعرض تقرير عن انجازات وزارة الشباب والرياضة، و فقرة غنائية.