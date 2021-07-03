برلمانية: مصر حريصة على تمكين الشباب ومستقبل وطن يفتح أفاقاً أوسع للحوار

برلمانية: مصر حريصة على تمكين الشباب ومستقبل وطن يفتح أفاقاً أوسع للحوار
أكدت النائبة سكينة سلامة ، إن الصالون السياسي، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، وجّه رسالة مهمة أن الدولة تعمل على التمكين الفعلى للشباب ،لاستقبال الجمهوريه الجديدة.
وقالت النائبة سكينة سلامة ، فى بيان صحفى لها إن النجاح الكبير الذي حققه الصالون السياسي ، بسبب كل جهه ساهمت في تدشينه خاصة وأن الشراكه الصادقه من اجل صالح الوطن تاتى بثمارها لافتة الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت شخصيته هي مصدر الالهام لنا جميعا ، والتي تعتمد علي أن الصدق والاخلاص ف العمل اساس التقدم والنجاح.
ووجهت سلامة ، الشكر لوزير الشباب ومحافظ الشرقيه والكاتب الصحفى محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ والمهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية، علي حرصهم علي المشاركة والاستماع للشباب .
كان المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أطلق فعاليات صالون ٣٠ يونيو المقام بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية؛ لفتح باب الحوار حول "الجمهورية الجديدة وما تم انجازه وحصاد ٧ سنوات من تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية"، وذلك تحت رعاية حزب مستقبل وطن.
وتم تنظيم الصالون تحت اشراف النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ومشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالشرقية.
بدأت فعاليات الصالون السياسي الثقافي بعرض فيلم مصور؛ لتسليط الضوء على عدد من الإنجازات والمشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعرض تقرير عن انجازات وزارة الشباب والرياضة، و فقرة غنائية.