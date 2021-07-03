بعد انتقاله لـ برشلونة .. علي زين يودع جماهير نادي الشارقة الإماراتي برسالة مؤثرة

ودع علي زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد والمنتقل حديثا إلى نادي برشلونة الاسباني فريقه السابق نادي الشارقة الإماراتي.

وكتب علي زين عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :اليوم أقول وداعًا لناد كبير مثل نادي الشارقة , أود أن أشكر النادي و الجهاز الفني و زملائي في الفريق لمساعدتي في أن أصبح لاعب كرة يد أفضل كما أشكر مجلس الإدارة الموقر لجعلي أشعر أنا وعائلتي بأنني في بيتي خلال الفترة التي أمضيتها هنا. و لا يسعني إلا أن أقول شكراً للنادي و لجماهيره

علق علي زين نجم فريق الشارقة الإماراتي ومنتخب مصر لكرة اليد، على انضمامه إلى نادي برشلونة الإسباني.

وكتب علي زين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام": "سعيد بانضمامي لأفضل نادٍ في العالم.. حلم جديد وتحدٍ جديد".

برشلونة يعلن ضم علي زين:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم، السبت، ضم علي زين من نادي الشارقة الإماراتي.

وفي بيان رسمي، أشاد فريق برشلونة بقدرات نجمنا المصري علي زين قائلا: “علي زين، اللاعب المصري البالغ من العمر 30 عامًا، القادم من منطقة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، سيكون أحدث إضافة لبرشلونة في كرة اليد، وقع الظهير الأيسر لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر”.

وأضاف البيان: “سيكون اللاعب الذي يبلغ طوله 1.93 متر ثالث صفقة لبرشلونة في 2021/22 بعد تعاقد أنجيل فرنانديز وليو ماسيل”.

وأكمل بيان برشلونة: “الدولي المصري لديه مسيرة طويلة لعب فيها في بلاده (الأهلي)، في تونس (النجم الرياضي للساحل) وفي فرنسا (Pays D’Aix Université Club)، آخر ثلاثة مواسم قام بها في الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح برشلونة: “علي زين هو اللاعب الذي سيسمح له بالحصول على مزيد من العمق في مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جيد، وفي الهجوم لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف، شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم أقيمت في مصر عام 2021 وفي ألمانيا / الدنمارك عام 2019”.

ويتواجد علي زين حاليًا في معسكر المنتخب المصري بفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020”.

وساهم علي زين في احتلال منتخب مصر المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.