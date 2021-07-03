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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 120 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات التجارية بالمنيا

حررت مديرية الصحة بالمنيا، 120 مخالفة خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.


يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

 

جهود فرق مراقبة الأغذية


أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية أجرت مرورا على 197 منشاة غذائية وأسفرت الحملات عن تحرير 120 مخالفة لمنشآت غذائية حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، كما تم ضبط منشات غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

 

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي انه تم إعدام 584 كيلو جرام أغذية مختلفة و لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 305 عينة للتغيير في الخواص الطبيعية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، بالإضافة لاستخراج 494 شهادة صحية للعاملين بالمنشات الغذائية .
 

المنيا محافظ المنيا حملات اغذية فاسدة

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