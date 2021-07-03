بدء الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، عن بدء الاختبارات العملية للإعلان رقم (2) لسنة 2020 لوظائف مدخل بيانات وأمين مخزن بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل على مستوى محافظات القناة الثلاثة الأسماعيلية وبورسعيد والسويس، وذلك بالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أن اجراء الاختبارات العملية لوظائف أمين مخزن ومدخل بيانات للمتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الإختبارات التحريرية والتى تم عقدها فى وقت سابق باستخدام المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكل الوظائف المعلن عنها بالشركة.

وأوضح رئيس الشركة أن شركة مدن القناة اتخذت خطوات كبيرة فى تهيئة البنية التحتية وإنشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب نحو التحول الرقمى.

واكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعات الاختبارات، وكذلك تطهير وتعقيم القاعات بعد انتهاء كل لجنة، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للسادة المتقدمين للاختبارات.