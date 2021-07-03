تأجيل محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام في التزوير لـ٥ سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة شريك فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي، لجلسة ٥ سبتمبر المقبل.



وتبين من التحقيقات، ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، قرر في وقت سابق تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه.

وقررت محكمة عابدين قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم فتاة التيك توك لاتهامها بالاتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة ٥ آلاف جنيه وقررت بعد ذلك تجديد حبسها ٤٥ يوما على ذمة التحقيق.



وحددت محكمة الاستئناف جلسة عاجلة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمة حنين حسام، بعد توقيعها على قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن ١٠ سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.