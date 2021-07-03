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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة آيندهوفن.. بشرى سارة لـ جالاتا سراي بشأن إصابة مصطفى محمد

إصابة مصطفى محمد
إصابة مصطفى محمد

كشف تقرير صحفي آخر تطورات، إصابة المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، المعار إلى نادي جالاتا سراي التركي، قبل مواجهة  آيندهوفن الهولندي، في دوري أبطال أوروبا.

 

كان مصطفى محمد تعرض لإصابة قوية في الركبة، الأحد الماضي، خلال مشاركته مع جالاتا سراي  أمام نظيره دينامو بوخارست الروماني، فى أولى المباريات الودية، استعدادا للموسم الجديد.

 

وذكر صحيفة “ cumhuriyet”، أن مصطفى محمد بدأ بالركض على العشب، مع أخصائي العلاج الطبيعي.، استعدادا لمواجهة آيندهوفن.

 

يذكر أن جالاتا سراي رفض مؤخرا، انضمام مصطفى محمد إلى قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد طوكيو.

 

استبعاد صلاح، ومصطفى محمد.. قائمة مصر لـ أولمبياد طوكيو:

 

وقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة في في أولمبياد طوكيو، التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

 

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم :"محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي ومحمود الونش نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك "، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

 

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد، بسبب رفض ليفربول وجالاتا سراي مشاركتهما في أولمبياد طوكيو.

 

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.
 

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد


الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.


الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.


الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

 

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.


ومن المقرر أن تنطلق فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

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