عودة مياة الشرب بعد إصلاح كسر بخط المياه العمومي بشارع راية بالمنيا

تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم البدء في إصلاح كسر بخط المياه العمومي بشارع راية المتفرع من شارع طه حسين بجوار أحد الفنادق.

وأوضح رئيس الحى محمود حسين أنه تم إبلاغ عمليات المحافظة وطوارئ المياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء أعمال إصلاح خط المياه، مؤكدا أن فريق فنى تابع لطوارئ شركة المياه حضر إلى موقع الكسر للبدء فى غلاق وإصلاح خط المياه وسرعة الانتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة.

كما أكد رئيس الحى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان العمل لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

نتائج الكسر

وتسبب كسر بماسوره المياه العمومية في غلق المياه عن مناطق شوارع طه حسين وعدنان المالكي وشوارع شمال مدينة المنيا، وجري البدء فى أعمال الإصلاح، وظل العمل متواصل خلال الساعات الماضية حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وقال رئيس الحي إن حملات النظافة بجميع شوارع الحي استمرت علي مدار الساعة من خلال عمل الورديات وتحديد التكليفات وتوزيع المهام والمناطق لتغطي جميع شوارع الحي.

حيث بدأت الحملة من شارع عدنان المالكي برفع 10 طن من المخلفات والأتربة والتجمعات تنفيذ لتكليفات رئيس المدينة باستمرارية نظافة الشوارع والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للحي جنبا إلي جنب مع مجابهة انتشار الأوبئة والأمراض كفيروس كورونا والقضاء علي مسببات انتشاره.