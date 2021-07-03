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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من داخل سيارتة.. تريزيجيه: شمس بتطلع كل يوم تقولك ابدأ تاني معايا

تريزيجيه
تريزيجيه

نشر محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا الإنجليزي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”
 

وظهر محمود تريزيجيه بإطلالة رياضية من داخل سيارته وعلق قائلاً  "شمس بتطلع كل يوم تقولك ابدأ تاني معايا " نالت اعجاب متابعيه.


حل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا، ضيفا على قناة النادي الأهلي، الاثنين الماضي حيث كشف العديد من الإصرار مع بدايته مع النادي الأهلي رحلة احترافه في أوروبا.


وقال تريزيجيه ، في تصريحات تليفزيونية: بعد الأهلي مفيش كورة، صعب تمثيل فريق آخر غير بطل القرن؛ لأنه صاحب فضل علي.

وأكمل تريزيجيه :  ناشئ النادي الأهلي يفهم أكثر من أي لاعب تاني قيمة الأهلي وحلمي أن أعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية.

أبرز تصريحات تريزيجيه عبر قناة النادي الأهلي:-
معاناة تريزيجيه في بدايته:

وحكي تريزيجيه عن معاناته مع كرة القدم في صغره قائلا : كنت أنام في مسجد النادي قبل التدريب ساعتين حتي استريح من مواصلات كفر الشيخ للقاهرة وكنت انام في المواصلات حاضن جزمة الكرة وعمرى كان 10 سنوات فقط.

وأوضح :  قضيت فترة ثلاث سنوات ونصف اتدرب مع الأهلي بعد الغاء فرقتي السنية وكان معي كهربا ولكنه انتقل الي انبي في ذلك الوقت .

إنقاذ تريزيجيه من التجنيس:

أشار تريزيجيه:" في  بداية لعبي كرة القدم، كانت الأمور صعبة للغاية، وفكرت في التجنيس إلا أن علي ماهر أنقذني وأعادني للملاعب مرة أخري وجدد حلم اللعب للنادي الأهلي بداخلي.

تابع:" “بعد الأهلي مفيش كورة، صعب تمثيل فريق آخر غير بطل القرن؛ لأنه صاحب فضل علي.


يذكر إن تريزيجيه يقضي إجازته الصيفية في مصر في أحد المنتجعات السياحية بمدينة العلمين الجديدة.

تبرع محمود حسن تريزيجيه، نجم مصر والأهلي السابق وآستون فيلا الإنجليزي الحالي، بمبلغ 400 ألف جنيه لصالح مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وجاء تبرع تريزيجيه بقيمة الجائزة التي حصل عليها بعد فوزه بتحدي ضد أشرف حكيمي، نجم المغرب وإنتر ميلان الإيطالي، في إحدى اللعبات الإلكترونية.


تريزيجيه يواصل التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.

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محمود حسن تريزيجيه من داخل سيارته شمس بتطلع كل يوم تقولك ابدأ تاني معايا نجم فريق استون فيلا الإنجليزي بإطلالة رياضية

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