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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

صدى البلد

شعار الغرب فرق تسود وشعار مصر بالوحدة نقود وهذا ماتفعله مصر ويفكر فيه القادة والساسة، وما نراه بأم أعيننا وما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جولات خارجية، والوقوف بجانب اخواننا الاشقاء ليس بجديد علي مصر مصر تمرض فيمرض من اجلها العالم وتتكالب الاكله إلي قصعتها وعندما تسترد مصر مكانتها في الشرق الاوسط تذهب الفأران إلي جحورهما من جديد خائفه من بطشها وقوتها ومن جديد تظهر مصر علي الساحه لتقف بجوار اخوانها الاشقاء ويقف الرئسي عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصر تطء قدمه ارض العراق بلاد الرافدين وكانت اخر زيارة لرئيس مصر الراحل الرئيس حسني مبارك في 24يوليو 1990 وكان من شان هذه الزيارة هوا راب الصدع بين الرئيس صدام حسين والشيخ جابر الأحمد لاخماد كارثة الحرب بغزو دولة الكويت.

فالاحداث تتوالي والتاريخ يكتب ويسرد لنا ذكراي ثورة 30/6/2013،والتي نزل فيها المصريون بجموع غفيرة إلي شوارع وميادين كل المدن مطالببن بإنهاء حكم جماعة إلاخوان المسلمون ويظهر في المشهد وزير الدفاع انذاك، عبد الفتاح السيسي ليلبي المطلب الشعبي،  وفي11يناير2011ينتقل حكم مصر إلي المستشار عدلي منصور والذي تولي منصب رئيس المحكمه الدستورىه العليا ليكون رئيسا للبلاد لمرحلة انتقاليه، لتحضير لانتخابات رئاسيه جديدة والتي اصفرت عن وصول وزير الدفاع رئيس لمصر وبين كل هذه التواريخ والاحداث جرت عواصف كادت بان تهلك مصر باكملها وتغير  مسارها وتمحي تاريخها.


لقد أسهمة مصر بعد ثورة 30يونيو، من خلال مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث تغير مهم في عدد من الدول والجبهات، هل نتخيل الوضع في ليبيا لو ان مصر لم تضع ثقلها السياسي إلي جانب مساعدة الليبين، واعانتهم علي وضع حد للحروب القائمهبين فصائلها، ومن ثم التوصل إلي حل سلمي   وليس صعب تصور أن ليبيا كانت قاب قوسين او ادني إلي الهاويه.

وفي غزة نرى الموقف المصري ولضحا جلي لتمارس مصر دورها الإقليمي بلا تحسس إزاء الموقف العقائدي للطرف الأخر ولا شك بان ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه في مسيرة مصر ودورها الاقليمي داخليا وخارجيا  وسيذكر العالم اجمع بدور مصر في الشرق الأوسط.

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