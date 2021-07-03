عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتجزت 10 أيام في المستشفى وتعافت.. كواليس إصابة ليلى طاهر بـ كورونا

ليلى طاهر
ليلى طاهر

كشفت الفنانة ليلي طاهر كواليس إصابتها بفيروس كورونا وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد" أنها  تعافت الآن تماما من الفيروس وتعيش حياتها الطبيعة.

وأوضحت أنها دخلت المستشفى لمدة ١٠ أيام فقط، وبعدها جاءت النتيجة سلبية، وشكرت الطاقم الطبي الذي اهتم بها وتمنت أن ينتهى هذا الوباء من كل العالم ونعود لطبيعتنا".


خبر إصابة ليلى طاهر بـ كورونا

يأتي ذلك بعدما انتابت الوسط الفني حالة كبيرة من القلق بعد إعلان خبر إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بـ فيروس كورونا ، ما جعل الكثيرون يتسائلون حول حالتها الصحية، كما الفنانة ليلى طاهرتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.


كان الإعلامي محمود سعد، كشف خلال تقديمه برنامج"باب الخلق" عبر فضائية النهار، عن إصابة الفنانه ليلي طاهر بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حالتها مستقرة.

بعد إصابة ليلى طاهر بـ كورونا.. عزفت عن الزواج بعد 6 تجارب

خبر قديم.. ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا


المشوار الفني لـ ليلى طاهر  


من أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر: الناصر صلاح الدين ، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والمدمن، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب، والبيوت أسرار، وزوجة بلا رجل، ومعسكر البنات، وأيام ضائعة، واعترافات امرأة، والمدير الفني، والمراهقان، وثمن الحب، وسنوات الحب، والأزواج الشياطين، ومطلوب زوجة فورًا، وامرأة في دوامة، وبطل للنهاية، ويا حبيبي، وللنساء فقط، وصراع الأبطال، وثمن الحب، وآخر فرصة، وحيرة وشباب، وسنوات الحب، ورجل في الظلام، ولا تطفئ الشمس، والحب كده، ووحيدة، وعاشت للحب، وأبو حديد، والأسطى المدير، ويوميات امرأة عصرية، وزوج في أجازة، والطقم المذهّب، والقمة الباردة، ومسيرة الحب والزواج، وبطل للنهاية، وأسعد الله مساءك، وأبواب الليل، وعاصفة من الدموع، وملابس الحداد الحمراء، والرجل الذي قال لا، والضيف الصغير، وشقة عليوة، وبطل النهاية، والقانون لا يعرف عائشة يا حبيبي، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والأيدي الناعمة 1963، والقادسية، ولا تطفئ الشمس، والزنكلوني، وعلى باب مصر، ومواطن بدرجة وزير، والمفسدون في الأرض، والمعجزة.


وقدمت ليلي طاهر  رصيدًا كبيرًا في عالم مسلسلات تلفزيونية، ومنها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد، والخماسين، والقاهرةووالناس، وعودة الروح، والرجل والدخان، وبيار الملح، وأنا ودموعي، ورمضان والناس، ومفتش المباحث، والباحثة، وملكة في المنفى.


وشاركت ليلي طاهر  في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.

ليلى طاهر كورونا إصابة ليلى طاهر بـ كورونا أفلام ليلى طاهر أعمال ليلى طاهر

موضوعات متعلقة

عامر خان يعلن طلاقه من زوجته كيران راو

حقق نجاحا جماهيريا.. الكاثوليكي للسينما يكرم صناع وأبطال ولاد ناس.. صور

وائل كفوري يحتفل بنجاح "كلنا مننجر" بحفل غنائي في دبي

وائل الفشني :أغنية أنا جايلك وبريدك الجمهور أعتقد أنها لـ آل البيت.. وكاتبتها مسيحية

الأردني لؤي حجازين يحيي كبرى حفلاته الغنائية في مصر بمكتبة الإسكندرية

فرقة الأطلال للموسيقى العربية في ساقية الصاوي.. الثلاثاء 6 يوليو

خالد عبد الجليل: وداعا رمسيس مرزوق

أهم رموز التصوير.. رئيس المركز القومي للسينما ينعي رمسيس مرزوق

ترشيحاتنا

"كايزر تشيفز" يحسم الموقف: مباراة نهائي أفريقيا بدون جماهير

هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟ دار الإفتاء ترد

استدرجها لاغتصابها.. تأجيل محاكمة المتهم بذبح الطفلة ريماس لأول أغسطس القادم

بينهم مصريون.. مصرع 43 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

محمد بن زايد تعليقا على افتتاح قاعدة 3 يوليو:مصر تشهد إنجازات بارزة

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن فى هجوم مسلح بأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و٤٦ آخرين لـ ١ أغسطس

مدينة عربية تحظر الزواج بسبب كورونا

بالصدفة.. لحظة إنقاذ طفلة سقطت من شرفة منزلها

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ