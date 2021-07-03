أخبار الفن| حقيقة إصابة ليلى طاهر بكورونا.. هالة صدقي ترد على زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها، حقيقة إصابة ليلى طاهر بـ كورونا، رد هالة صدقي على زوجها، طلاق النجم الهندي عامر خان، ونرصدها فيما يلي:

شارك النجم ماجد المهندس في ثالث حفلات سوبر دوم جدة وقدم حفلا مبهرا ومميزا حيث قدم عدد كبير من أغنياته التي يعشقها الجمهوري الخليجي والعربي.

حضر المهندس قبل الحفل بيوم إلى مطار جدة وأشاد بالاستقبال المبهر والمميز من محمد حسنين المدير التنفيذي للشركة المنظمة للحفل.

وجهت الفنانة درة رسالة دعم إلى الفنانة شيرين، عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت درة صورة للفنانة شيرين وعلقت قائلة: "أنتِ فنانة كبيرة وموهوبة جدا وإنسانة جميلة وتستحقين كل الخير والسعادة".

حرص صدى البلد، على التواصل مع الفنانة القديرة ليلى طاهر، بعد انتشار خبر إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنه الإعلامي محمود سعد.

وأعربت الفنانة ليلى طاهر، في تصريح لـ صدى البلد، عن سعادتها بسبب اهتمام الجميع بحالتها الصحية، قائلة: «من إمبارح تليفوني ما بطلش رن وأنا مبسوطة بسبب اهتمامكم بحالتي»، وطمأنت الجمهور ومحبيها بأنها شفيت من فيروس كورونا.

شهدت أزمة الفنانة هالة صدقي، مع زوجها -رجل الأعمال سامح سامي زكريا- تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وفي حوار لا ينقصه الصراحة، فتحت الفنانة هالة صدقي قلبها لـ صدى البلد، للكشف عن تفاصيل أزمتها مع زوجها، لاسيما بعد الحكم الصادر ضده بالحبس، مستعرضه أساب الأزمة وتطوراتها، ورد فعلها عليها.

بعد زواج استمر 15 عامًا، أعلن النجم الهندي الكبير عامر خان وزوجته "كيران راو" طلاقهما في بيان مشترك أصدراه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في نص البيان: «في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة معًا ، تشاركنا الخبرة الحياتية والفرح والضحك ، نمت علاقتنا فقط على مبدأ الثقة والاحترام والمحبة. نود أن نبدأ فصلًا جديدًا في حياتنا - لم نعد كزوج وزوجة ، ولكن كوالدين مشاركين وعائلة لبعضنا البعض».