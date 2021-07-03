عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة إصابة ليلى طاهر بكورونا.. هالة صدقي ترد على زوجها

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها، حقيقة إصابة ليلى طاهر بـ كورونا، رد هالة صدقي على زوجها، طلاق النجم الهندي عامر خان، ونرصدها فيما يلي:

 

ثالث حفلات سوبر دوم جدة .. الصور الكاملة لحفل ماجد المهندس

شارك النجم ماجد المهندس في ثالث حفلات سوبر دوم جدة وقدم حفلا مبهرا ومميزا حيث قدم عدد كبير من أغنياته التي يعشقها الجمهوري الخليجي والعربي.

حضر المهندس قبل الحفل بيوم إلى مطار جدة وأشاد بالاستقبال المبهر والمميز من محمد حسنين المدير التنفيذي للشركة المنظمة للحفل.

 

أنتِ فنانة كبيرة.. درة تدعم شيرين في أزمتها

وجهت الفنانة درة رسالة دعم إلى الفنانة شيرين، عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت درة صورة للفنانة شيرين وعلقت قائلة: "أنتِ فنانة كبيرة وموهوبة جدا وإنسانة جميلة وتستحقين كل الخير والسعادة".

 

خبر قديم.. ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا

حرص صدى البلد، على التواصل مع الفنانة القديرة ليلى طاهر، بعد انتشار خبر إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنه الإعلامي محمود سعد.

وأعربت الفنانة ليلى طاهر، في تصريح لـ صدى البلد، عن سعادتها بسبب اهتمام الجميع بحالتها الصحية، قائلة: «من إمبارح تليفوني ما بطلش رن وأنا مبسوطة بسبب اهتمامكم بحالتي»، وطمأنت الجمهور ومحبيها بأنها شفيت من فيروس كورونا.

 

تعالى مصر وواجهني برجولة..هالة صدقي لـ زوجها: لو عيان اتعالج مش عيب

شهدت أزمة الفنانة هالة صدقي، مع زوجها -رجل الأعمال سامح سامي زكريا- تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وفي حوار لا ينقصه الصراحة، فتحت الفنانة هالة صدقي قلبها لـ صدى البلد، للكشف عن تفاصيل أزمتها مع زوجها، لاسيما بعد الحكم الصادر ضده بالحبس، مستعرضه أساب الأزمة وتطوراتها، ورد فعلها عليها. 

 

عامر خان يعلن طلاقه من زوجته كيران راو

بعد زواج استمر 15 عامًا، أعلن النجم الهندي الكبير عامر خان وزوجته "كيران راو" طلاقهما في بيان مشترك أصدراه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في نص البيان: «في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة معًا ، تشاركنا الخبرة الحياتية والفرح والضحك ، نمت علاقتنا فقط على مبدأ الثقة والاحترام والمحبة. نود أن نبدأ فصلًا جديدًا في حياتنا - لم نعد كزوج وزوجة ، ولكن كوالدين مشاركين وعائلة لبعضنا البعض». 

 

 

ليلى طاهر هالة صدقي عامر خان كورونا الفن شيرين درة مصر

ترشيحاتنا

"كايزر تشيفز" يحسم الموقف: مباراة نهائي أفريقيا بدون جماهير

هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟ دار الإفتاء ترد

استدرجها لاغتصابها.. تأجيل محاكمة المتهم بذبح الطفلة ريماس لأول أغسطس القادم

بينهم مصريون.. مصرع 43 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

محمد بن زايد تعليقا على افتتاح قاعدة 3 يوليو:مصر تشهد إنجازات بارزة

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن فى هجوم مسلح بأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و٤٦ آخرين لـ ١ أغسطس

مدينة عربية تحظر الزواج بسبب كورونا

بالصدفة.. لحظة إنقاذ طفلة سقطت من شرفة منزلها

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ