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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن فى هجوم مسلح بأسوان

الأمن
الأمن

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بعدد من المواقع الأخبارية حول وفاة مواطن وإصابة آخر في أسوان إثر هجوم مسلح من (6) أشخاص حاولوا سرقة المجنى عليه.

 

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وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ من الصحة.

 

على جانب أخر كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو إدعت خلاله إحدى السيدات إحتجازها وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية دون وجه حق.


وبالفحص تبين أن السيدة المشار إليها غير محتجزة هى أو زوجها وأن حقيقة الواقعة هى تواجدهما بمركز شرطة بسيون لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وطرف آخر على خلفية تضررها من قيام الطرف الآخر بالتعدى عليها وزوجها بالضرب حيث تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما نتيجة خلافات سابقة.

 

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة في بسيون والتى قررت صرف طرفى المشاجرة بضمان محل إقامتهم.

مصدر أمني المواقع الأخبارية هجوم مسلح سرقة الصحة

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