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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حد أدنى 240 درجة.. محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بالثانوى

محافظ دمياط
محافظ دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى للمجموع ٢٤٠ درجة.

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه قد بلغ عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠"٢٨٠٩٨"طالب وطالبة نجح منهم ٢٥٧٩٨ طالب وطالبة بالدورين الأول والثانى، منوهًا إلى أن النسبة المحددة للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام ٥٠٪ وفقاً لخطة الوزارة، كما أشار إلى أنه من المتوقع قبول ١٢٨٩٩ طالب وطالبة.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال مدن التعلم والإنتاج

من ناحية أخرىوقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط  مذكرة التفاهم بين المحافظتين تحت عنوان " مستقبل مدينتنا يكمُن فى التعلم مدى الحياة .. مدن التعلم والإنتاج من المنبع إلي المصب " وذلك فى حضور ميرفت السمان منسق العلاقات الدولية والشبكة العالمية لمدن التعلم بأسوان حيث يأتي ذلك في إطار عضوية محافظه أسوان بالشبكة العالمية لمدن التعلم  .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على ترحيبه بتوقيع مذكرة تفاهم مع محافظة دمياط لبناء جسور من التعاون فى مجال التعليم والمعرفة بهدف بناء مدن مستدامة فى مجالات التعلم وخدمة البيئة والارتقاء بأداء طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل ، مع فتح آفق تعاون فى مجال الطاقة والإنتاج والحرف والصيد من خلال نقل الخبرات بالتبادل الطلابي والحرف اليدوية بين سيدات أسوان ودمياط .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التطبيق العملي لبنود اتفاقية التعاون من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من طلاب أسوان لمحافظة دمياط على مدار 15 يوماً لعمل أنشطة مشتركة ومعسكرات طلابية للتعرف على الصناعات العديدة التي تتميز بها ومنها مهارات وتكنولوجيا صناعة الأثاث والحلويات الشرقية .

وأكمل اللواء أشرف عطية بأنه يضاف لذلك زيارة وفد من سيدات وفتيات أسوان أيضاً من أصحاب الحرف اليدوية والمشغولات البيئية للتعرف على مشروع المدن الصديقة للنساء بدمياط وتبادل الخبرات في هذا المجال لإتاحة الفرصة أمام التسويق الجيد لها ، وهو الذى يتوازى مع قيام وفود طلابية من محافظة دمياط لزيارة المدارس الفندقية والطاقة الشمسية بأسوان للتدريب على آلياتها بهدف تحقيق الجودة المطلوبة لخريج التعليم الفني .

وأشار أشرف عطية إلي أنه سيكون هناك تعاون بين المؤسسات والجمعيات الداعمة لإقامة وتنمية مشروعات الحرف والتراث بين نقابة الحرف اليدوية وكافة المؤسسات في هذا المجال بأسوان لتبادل الخبرات والتعلم في هذه الصناعة الحيوية والهامة ، موضحاً بأنه سيتم العمل أيضاً لإعادة التدوير للمخلفات مثل صناعة العرجون " تشكيل الجريد " ، وكذا صناعة الملابس والمنسوجات كمشروع تدريبي بين الشباب المتميز بأسوان ودمياط .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهى بنهاية شهر يوليو الجاري.

 حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة للتيسير على المواطنين تطبيقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

محافظ دمياط تنسيق القبول بالثانوى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى مديرية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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