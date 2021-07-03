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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يحق للأرملة الزواج بدون ولي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

شروط الزواج الصحيحة
شروط الزواج الصحيحة

هل يحق للأرملة الزواج بدون ولي ؟ .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على اشتراط وجود ولي لزواج المرأة، مشيرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» .

 

وأوضح الدكتور محمود شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزوج نفسها بغير ولي؟"، أن جواز المرأة بغير ولي لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا على السائلة بالتوجه إلى دار الإفتاء لمعرفة الحالة تفصيلًا ومن ثم الحكم بالجواز من عدمه.

 

واختتم أمين لجنة الحديث عن الحكم بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». كما في صحيح ابن حبان.

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هل يجوز لابنتي خلع الحجاب أمام خطيبها ؟

 

 سؤال تم توجيه لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه لا يجوز أن تخلع الفتاة الحجاب أمام خطيبها، حيث إنه لا يزال أجنبيًا عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج.

 

وأشار إلى أن هذا ليس اتفاقا فى الفقه الإسلامي، وسبب ذلك حديث جابر أنه كان يتلصص فى نخل قومه لمن أراد أن يخطبها حتى يراها دون حجاب، ولذلك ذهب بعض الظاهرية إلى جواز ذلك، حيث قال الأئمة الأربعة إن هذه من الأحاديث التى جرت مجرى العمل وليس مجرى الأحكام، فقد يرجع هذا إلى عُرف سابق أو عادة تعودها بلد معين، وعليه فلا يجوز للفتاة أن تجلس دون حجاب أمام خطيبها.
 

هل يجوز لابنتي خلع الحجاب أمام خطيبها لجنة الفتوى هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزوج نفسها بغير ولي شروط الزواج شروط صحة الزواج

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