عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

صدى البلد

المصرى إنسان مسالم هادئ وصبور بالفطرة .. لا يحب الدم ولا يعرف العدوان .. خُلق ليزرع ويحصد .. ويعيش .
يرمى البذرة فى الأرض الخصبة وينتظر .. ما يشعر به فى قلبه تجده على لسانه .. فقط يريد الطبطبة على الظهر ، وكلمة تقدير ،وعدل يحيا فى ظله 
هذا هو الإنسان المصرى .. منذ بداية الحضارة .. وحتى يومنا هذا .. لا يطمع إلا فى احترام كفاءته وتقدير مجهوده ، يقيس بهجة حياته فى ما يتوفر لاحتياجاته .. لذلك حين يقترب  أى خطر من بابه ينتفض ليموت دفاعاً عن حقه فى بلاده .. ولا يستخسر حياته فداء مصر .
الناس فى بلادى .. كلما كبرت مساحة الحرية فى حياتهم .. كلما أحسوا بالرضا والتفاؤل .. فالقيود تقزّم الهامات وتعرقل الغايات وتصنع الانتكاسات.
فى بلادى .. الناس تحتاج أمانة القول ومصارحة السلطة دون أذى .. لن يسعدوا بعودة الهمس والتنصت وتسجيل فضفضاتهم وتكميم الأفواه .. بات انفجار الصبر وشيكاً من تعب الحياة اليومية فى بلادى .. وقد يجرفنا الغضب لشواطئ مجهولة لأن مطالب الدولة من المواطن زادت .. بعضها عن حق .. وكثير عن غير حق .. فأصبح التحصيل من المواطن أهم من احتياجات المواطن .
فى الثالث من يوليو ٢٠١٣ كانت القلوب مليئة بالأمنيات .. اتساع الرقعة الحضارية والاعتماد على أحلام وسواعد الشباب وعقول وخبرات الكبار .. فى منظومة عملية تعمل على تقدم البلاد .. كانت هناك ثقة كاملة وتفاؤل كبير بنظام جديد يحمل الالتزام فى السلوك والانضباط فى الحركة والمسئولية فى المجتمع .. ومرت الأيام .. وتوالت ٣يوليو بتعاقب السنين .. ودارت عجلة التنمية للبنية التحتية وشبكة الطرق وتوفير الحياة الكريمة للطبقات الكادحة .. وفى خضم الدوران .. فُرمت الطبقة المتوسطة .. وأنّت تحت وطأة الزيادة فى مدفوعات التكلفة اليومية من ماء وغاز وكهرباء .. والناس يدفعون ويشتكون ويقارنون بين ما يعيشونه اليوم .. وعقود ماضيه .. هم فقط يريدون معادلة عاقلة رحيمة ، توازن بين البناء والتنمية ،وبين الحياة بكرامة دون معاناة .
أتمنى تقارب بين الحكومة والناس .. عموم الناس .. فاحتياجتنا مشروعة .. ماء وكهرباء وعلاج وتعليم .. لا أمانع فى تأدية التزماتى تجاه الدولة .. ولكن أتمنى أن يتبقى لى  من الدخل .. ما أستطيع أن أحيا به بكرامة وراحة ، أتمنى أن أكتب رأي أو أقرأ رأى .. دون قلق أو توجس ، فالأنظمة القوية لا يهزها مقال رأى فى جريدة أو موقع تواصل .. فالصوت المعارض مصباح يضئ فى الطريق .. والنافذة المفتوحة تتيح تجدد الهواء .. وتبعد الأمراض الناتجة عن الكتمة .
أتمنى التحاور .. والتشاور بين القائمين على الحكم وأصحاب الخبرات والرأى .. فالشورى قد تكشف عن رأى جديد يرضى جميع الاطراف .. فالحكم شورى وليس صراع إرادات ..وحين تشح المعلومة .. تنتشر الشائعات ويعيث الفساد .. ويسهل الإفساد .
الناس فى  بلادى ترى فى العقاب للمذنب حكمة .. فمن أمن العقاب .. أساء الأدب .
وكل سنة وانتوا طيبين .
 

ترشيحاتنا

تحركات دبلوماسية مكثفة قبل الجلسة الحاسمة.. مصر تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى.. هل ينزع قرار مجلس الأمن فتيل أزمة تهديد السلم في أفريقيا

سد النهضة.. أحمد موسى : مصر والسودان يرفضان الإجراءات الإثيوبية الأحادية

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

قناة السويس ..تسوية مرضية تنهي 107 أيام عطلة إجبارية لـ إيفرجيفن|الحلقة 2

الذراع التنموي لـ الخارجية.. حمدي لوزة يرأس اجتماع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

شاهد.. أوبو تطور إصدارا جديدا من Reno5 بتصميم أقوى للألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

تامر أمين يعتذر للمواطنين.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

العريس كلب.. البلوجر هبة مبروك تعلن زفافها.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ