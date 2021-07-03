عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

صدى البلد

المصرى إنسان مسالم هادئ وصبور بالفطرة .. لا يحب الدم ولا يعرف العدوان .. خُلق ليزرع ويحصد .. ويعيش .
يرمى البذرة فى الأرض الخصبة وينتظر .. ما يشعر به فى قلبه تجده على لسانه .. فقط يريد الطبطبة على الظهر ، وكلمة تقدير ،وعدل يحيا فى ظله 
هذا هو الإنسان المصرى .. منذ بداية الحضارة .. وحتى يومنا هذا .. لا يطمع إلا فى احترام كفاءته وتقدير مجهوده ، يقيس بهجة حياته فى ما يتوفر لاحتياجاته .. لذلك حين يقترب  أى خطر من بابه ينتفض ليموت دفاعاً عن حقه فى بلاده .. ولا يستخسر حياته فداء مصر .
الناس فى بلادى .. كلما كبرت مساحة الحرية فى حياتهم .. كلما أحسوا بالرضا والتفاؤل .. فالقيود تقزّم الهامات وتعرقل الغايات وتصنع الانتكاسات.
فى بلادى .. الناس تحتاج أمانة القول ومصارحة السلطة دون أذى .. لن يسعدوا بعودة الهمس والتنصت وتسجيل فضفضاتهم وتكميم الأفواه .. بات انفجار الصبر وشيكاً من تعب الحياة اليومية فى بلادى .. وقد يجرفنا الغضب لشواطئ مجهولة لأن مطالب الدولة من المواطن زادت .. بعضها عن حق .. وكثير عن غير حق .. فأصبح التحصيل من المواطن أهم من احتياجات المواطن .
فى الثالث من يوليو ٢٠١٣ كانت القلوب مليئة بالأمنيات .. اتساع الرقعة الحضارية والاعتماد على أحلام وسواعد الشباب وعقول وخبرات الكبار .. فى منظومة عملية تعمل على تقدم البلاد .. كانت هناك ثقة كاملة وتفاؤل كبير بنظام جديد يحمل الالتزام فى السلوك والانضباط فى الحركة والمسئولية فى المجتمع .. ومرت الأيام .. وتوالت ٣يوليو بتعاقب السنين .. ودارت عجلة التنمية للبنية التحتية وشبكة الطرق وتوفير الحياة الكريمة للطبقات الكادحة .. وفى خضم الدوران .. فُرمت الطبقة المتوسطة .. وأنّت تحت وطأة الزيادة فى مدفوعات التكلفة اليومية من ماء وغاز وكهرباء .. والناس يدفعون ويشتكون ويقارنون بين ما يعيشونه اليوم .. وعقود ماضيه .. هم فقط يريدون معادلة عاقلة رحيمة ، توازن بين البناء والتنمية ،وبين الحياة بكرامة دون معاناة .
أتمنى تقارب بين الحكومة والناس .. عموم الناس .. فاحتياجتنا مشروعة .. ماء وكهرباء وعلاج وتعليم .. لا أمانع فى تأدية التزماتى تجاه الدولة .. ولكن أتمنى أن يتبقى لى  من الدخل .. ما أستطيع أن أحيا به بكرامة وراحة ، أتمنى أن أكتب رأي أو أقرأ رأى .. دون قلق أو توجس ، فالأنظمة القوية لا يهزها مقال رأى فى جريدة أو موقع تواصل .. فالصوت المعارض مصباح يضئ فى الطريق .. والنافذة المفتوحة تتيح تجدد الهواء .. وتبعد الأمراض الناتجة عن الكتمة .
أتمنى التحاور .. والتشاور بين القائمين على الحكم وأصحاب الخبرات والرأى .. فالشورى قد تكشف عن رأى جديد يرضى جميع الاطراف .. فالحكم شورى وليس صراع إرادات ..وحين تشح المعلومة .. تنتشر الشائعات ويعيث الفساد .. ويسهل الإفساد .
الناس فى  بلادى ترى فى العقاب للمذنب حكمة .. فمن أمن العقاب .. أساء الأدب .
وكل سنة وانتوا طيبين .
 

ترشيحاتنا

منتخب الدنمارك يباغت التشيك بهدف مبكر في يورو 2020.. فيديو

الموج الأزرق يكتمل.. عودة ثنائي سموحة أمام الأهلي

السودان يرحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع بشأن سد النهضة

ناجى شهود: موقع مصر يفرض إنشاء القواعد العسكرية لسرعة تنفيذ المهام

أخبار التكنولوجيا.. ميزة واتساب الجديدة تجبرك على مشاهدة الوسائط مرة واحدة.. سامسونج تطلق إصدار 4G من هاتف Galaxy A22 بسعر مناسب

باقة 100 ألف ريال .. أفضل 5 سيارات سيدان في السعودية بهذا السعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

موكب إذلال آبي أحمد.. جبهة تحرير تيجراي تستعرض 7000 أسير من الجيش الإثيوبي.. فيديو

البنك المركزي يؤكد استمرار التعامل بجميع فئات النقود الورقية

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب.. صور

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ