عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد تعليقا على افتتاح قاعدة 3 يوليو:مصر تشهد إنجازات بارزة

محمد بن زايد يهنئ
محمد بن زايد يهنئ مصر على افتتاح قاعدة 3 يوليو

علق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على حضوره افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية".

واختتم ولي عهد أبوظبي تغريدته " كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

وحضر الشيخ محمد بن زايد افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية على البحر المتوسط، وتمنى لمصر مزيدا من التطور والازدهار، في ظل قيادة السيسي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي  لمصر بحضور عدد من  القيادات الهامة  بوزارة الدفاع المصرية وعدد من الأشقاء العرب .

لهذا السبب طلب السيسي حضور الأطفال في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو..ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة للرئيس السيسي

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي.

وتمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

قاعدة 3 يوليو قاعدة جرجوب الشيخ محمد بن زايد السيسي البحرية المصرية ولي عهد أبوظبي

موضوعات متعلقة

نص وثيقة الرئيس السيسي لافتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية

محمد بن زايد ورئيس المجلس الليبي يرافقان السيسي في افتتاح قاعدة 3 يوليو

ترشيحاتنا

هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟ دار الإفتاء ترد

استدرجها لاغتصابها.. تأجيل محاكمة المتهم بذبح الطفلة ريماس لأول أغسطس القادم

بينهم مصريون.. مصرع 43 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

محمد بن زايد تعليقا على افتتاح قاعدة 3 يوليو:مصر تشهد إنجازات بارزة

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن فى هجوم مسلح بأسوان

احتجزت 10 أيام في المستشفى وتعافت.. كواليس إصابة ليلى طاهر بـ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و٤٦ آخرين لـ ١ أغسطس

مدينة عربية تحظر الزواج بسبب كورونا

بالصدفة.. لحظة إنقاذ طفلة سقطت من شرفة منزلها

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ