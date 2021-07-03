محمد بن زايد تعليقا على افتتاح قاعدة 3 يوليو:مصر تشهد إنجازات بارزة

علق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على حضوره افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية".

واختتم ولي عهد أبوظبي تغريدته " كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. pic.twitter.com/pZf3hdFZCD — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 3, 2021

وحضر الشيخ محمد بن زايد افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية على البحر المتوسط، وتمنى لمصر مزيدا من التطور والازدهار، في ظل قيادة السيسي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر بحضور عدد من القيادات الهامة بوزارة الدفاع المصرية وعدد من الأشقاء العرب .

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي.

وتمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.