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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصريون.. مصرع 43 مهاجرا غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين

لقي ما لا يقل عن 43 مهاجرا حتفهم إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما تم إنقاذ 84 آخرين، حسبما أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، كان القارب قد انطلق من مدينة زوارة الساحلية شمال غربي ليبيا، ويحمل نحو 127 مهاجرا من مصر والسودان وإريتريا وبنجلاديش، حسب المنظمة الإنسانية التونسية.

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وخلال الأشهر الأخيرة وقعت عدة حوادث غرق قبالة الساحل التونسي، مع زيادة في وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا مع تحسن الطقس.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، إن "البحرية أنقذت 84 مهاجرا بينما غرق 43 آخرون في القارب، الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية باتجاه أوروبا".

وقام مئات الآلاف من الأشخاص بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة، حيث يفر الكثير منهم من الصراعات والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتراجعت أعداد القادمين إلى إيطاليا، أحد طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، في السنوات الأخيرة، لكن الأرقام ارتفعت مرة أخرى في العام الجاري 2021.

ووصل ما يقرب من 19800 مهاجر منذ بداية العام الجاري، مقابل ما يزيد قليلاً عن 6700 في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.

غرق قارب مهاجرين تونس مصر ليبيا

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