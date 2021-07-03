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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة تغذية تكشف أسباب الإمساك وأطعمة تساعد في علاجه .. فيديو

بة جمال خبيرة التغذية
بة جمال خبيرة التغذية العلاجية

قالت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، ان ظاهرة "الإمساك" قد تكون بسبب العادات اليومية الخاطئة، وأيضا الضغوط التي يتعرض لها الإنسان ما تسبب “القولون العصبي”.

وأضافت جمال خلال لقاء لها ببرنامج “في أيد امينة” عبر فضائية “صدى البلد 2” أن “الإمساك” هو عرض لأمراض كثيرة مشيرة إلى أنه يسبب اضطرابات للجهاز الهضمي".

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية أن هناك حالات “للإمساك المزمن” مؤكدة أنه في تلك الحالات لا يستطيع الإنسان إخراج الفضلات من الجسم وتسبب ألام كثيرة.

 

أغذية توقف الإمساك من مطبخك

 يمكن أن تساعد على التخلص من عسر الهضم بعيدا عن أدوية الإمساك.  

ويعد الإمساك شكوى شائعة تنتج غالبًا عن النظام الغذائي ونمط الحياة. يمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة في تحسين وتيرة حركات الأمعاء.

قد يعاني بعض الأطفال المصابين بـ الإمساك من الألم وعدم الراحة أثناء حركات الأمعاء وشعور بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء بالكامل مع فقدان الشهية بسبب الشعور المستمر بالامتلاء وانتفاخ البطن قليلا.

تستجيب الأمعاء  للأطعمة بشكل مختلف ، لكن الأطعمة الصحية والطبيعية التالية يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك عند طفلك.  

 

أكلات توقف الإمساك عند الأطفال

أكلات عديدة تساعد على توقف الإمساك عند الأطفال إليك أبرزها 

منتجات القمح الكامل

تعتبر منتجات القمح الكامل مصدرًا ممتازًا للألياف غير القابلة للذوبان ، مما يزيد من وزن البراز 

للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية من منتجات القمح الكامل ، تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً.

خبز القمح الكامل وحبوب الإفطار التي تحتوي أيضًا على المكسرات والبذور تحتوي على المزيد من الألياف في كل وجبة.

 وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا براعم البروكلي كانت لديهم أعراض أقل للإمساك وحركات الأمعاء أسرع.

أطعمة توقف الإمساك عند الأطفال 

فواكه عديدة يمكن إضافتها لنظام طفلك الغذائى فهى تساعد على تليين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك إليك أبرز تلك الأطعمة.

 التفاح والكمثرى


يحتوي التفاح والكمثرى على العديد من المركبات التي تعمل على تحسين الهضم ، بما في ذلك الألياف والسوربيتول والفركتوز.

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على مستويات عالية من الماء ، والتي يمكن أن تساعد في تسهيل الهضم ومنع الإمساك.

للحصول على أقصى استفادة من التفاح والكمثرى ، تناولها نيئة وكاملة ، مع بقاء الجلد سليمًا.

 العنب


غني بالألياف  فهو يحتوي على الكثير من الماء ولتخفيف الإمساك ، جرب تناول حفنات قليلة من العنب النيء المغسول.

 الكيوي


 يحتوي 100 جرام من الكيوي على حوالي 2-3 جرام من الألياف ، والتي يمكن أن تخلصك من الإمساك .

يحتوي الكيوي أيضًا على الأكتينيدين ، وهو إنزيم يعزز الحركة في الجهاز الهضمي العلوي ، والعديد من المواد الكيميائية النباتية التي قد تلعب دورًا في تحسين الهضم.

 

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