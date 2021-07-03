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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبرتقالي| مى سليم تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. شاهد

مي سليم
مي سليم

نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  


وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب قصير للغاية يكشف عن بطنها باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه جيبة طويل كشفت عن ساقيها مما منحها إطلالة جريئة.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.


ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .

 

وشاركت مي سليم، مؤخراً  في مسلسل "ضربة معلم" دارت أحداث المسلسل، الذى ينتمى لنوعية 45 حلقة، فى إطار شعبى اجتماعى، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر" الذى يعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع كبير يغير حياته ويحقق نجاحا كبيرا فى المقاولات وتصبح شركته الأكبر فى السوق.


ويشارك فى بطولة المسلسل محمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، وأنعام سلوسة، وسلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور،  وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.


انتهت الفنانة مى سليم من تصوير معظم مشاهدها فى فيلم "200 جنيه" مع المخرج محمد أمين، حيث صورت عدد من المشاهد الأسبوع الماضى بعد عودتها من دبى التى قضت فيها أجازة قصيرة، قبل عودتها لتصوير دورها فى الفيلم ويتبقى لها يوم واحد فقط وتودع العمل بالكامل.


فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.


وكان آخر أعمال مى سليم فى السينما، فيلم "محمد حسين" الذى تم عرضه فى عام 2019، من بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى، محمد ثروت أحمد صيام، حمدى الوزي، تأليف شريف عادل وإخراج محمد على، وتدور الأحداث حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام.

 

مي سليم تبرز انوثتها بإطلالة جذابة بالبرتقالي بإطلالة جريئة توب قصير

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