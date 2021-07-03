فقرة بدنية وتدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي

قاد كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران اليوم السبت، الذي يأتي استعدادا لمواجهة سموحة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال مران اليوم الختامي استعدادا لمباراة سموحة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الأخير.

ويفقد الفريق الأحمر جهود مدافعه المغربي بدر بانون بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بإستاد السلام.

وتعادل الفريق الأحمر مع بيراميدز 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز من هجمة مرتدة في الدقيقة 47 وتعادل حسين الشحات في الدقيقة 51 من متابعة لتسديدة محمد مجدي أفشة، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 من متابعة لرأسية بدر بانون، وتعادل إيريك تراوري في الوقت بدل الضائع، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء، وألغى الفار هدفًا سجله أفشة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42، كما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35.

وقال سيد عبدالحفيظ مدي الكرة أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

علاج الأخطاء

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.

ويغادر فريق الأهلي إلي الإسكندرية بعد قليل للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحه المقرر لها مساء غد بالدوري.