محاضرة لموسمياني مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة في الدوري.



شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وكان المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز، والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

ويفقد الفريق الأحمر جهود مدافعه المغربي بدر بانون بسبب الإيقاف لحصوله علي الإنذار الثالث أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بإستاد السلام.

وتعادل الفريق الأحمر مع بيراميدز 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز من هجمة مرتدة في الدقيقة 47 وتعادل حسين الشحات في الدقيقة 51 من متابعة لتسديدة محمد مجدي أفشة، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 من متابعة لرأسية بدر بانون، وتعادل إيريك تراوري في الوقت بدل الضائع، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء، وألغى الفار هدفًا سجله أفشة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42، كما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35.

وقال سيد عبدالحفيظ مدي الكرة أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف.

وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.

ويغادر فريق الأهلي إلي الإسكندرية بعد قليل للدخول في معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد بالدوري.