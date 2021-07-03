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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الروسى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب

السكة الحديد: قطارات إضافية بعربات مكيفة فى عيد الأضحي

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  تشغيل قطارات إضافية ومخاصيص بعربات مكيفة ، وروسى ، وتحيا مصر ، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومى بإجمالى 131736 مقعد يومياً، لخدمة ركاب الوجين القبلى والبحرى بمناسبة حلول عيد الأضحى.


تقرر إعتباراً من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالى ، كما سيتم إعتباراً من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى  ، ويتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى ، كما تقرر إعتباراً من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى ، كما سيتم يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى ، حيث يتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى  .

وأشارت الهيئة أنه سيتم تشغيل القطار رقم  2012 مكيف القاهرة /أسوان خلال الفترة من 17-19/7/2021 ، وقطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك ، حيث يتم صرف التذاكر الخاصة بهم يدوى لتلبية رغبات السادة المسافرين .

ومن ناحية أخرى سيتم تشغيل عدد 4 قطارات مخاصيص روسى خلال الفترة من 13-31/7/2021 ، حيث يتكون كل قطار من عدد 11 عربة كالأتى :
تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من 13/7/2021 وحتى يوم30/7/2021 ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09.10 يصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم ، كما سيتم إعتباراً من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم ، وتقرر أيضاً تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من ليلة 13-14/7/2021 وحتى ليلة 30-31/7/2021 ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00.45 يصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم ، كما سيتم خلال الفترة من ليلة 14-15/7/2021 وحتى ليلة 31/7-1/8/2021 تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم ،كما سيتم خلال يوم 17/7/2021 ويوم 26/7/2021 تشغيل عدد 6 قطارات  تحيا مصر  فى رحلتى الذهاب والعودة خدمة خاصة لأهالى النوبة ، القطارات أرقام 2030/2031 –  2036/2037 القاهرة / أسوان والعكس – وتشغيل القطارين أرقام 2032/2033 بين الاسكندرية / أسوان والعكس ، بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال يوم 15/7/2021 ويوم 25/7/2021 تشغيل عدد 2 قطار روسى ، وعدد 2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للإتحاد النوعى بين القاهرة / أسوان والعكس ، القطارات أرقام 2022/2023 – 2024/2025 وكذلك تشغيل قطارى 2028/2029 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة نادى أبو الريش وأخيراً قطارى 2026/2027 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى  .

وأوضحت الهيئة أن الحجز متاح قبل ميعاد السفر بـ 14 يوم على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى حيث يتم الفتح على جميع القطارات المكيفة بالوجه القبلى لأعمال الحجز المسبق صباح اليوم التالى فى تمام الساعة 7.00 صباحاً ، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر  وأبلكيشن الحجز  تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسة 20% من المقاعد المكيفة  ، وذلك بناءا على توجيهات معالى الفريق وزير النقل لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة .

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب حرصهم على الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطات لركوب القطارات من مصادرها المعتمدة وذلك لحفظ حقوقهم وعدم التعرض لدفع قيمة التذكرة مضاف إليها الغرامة المقررة ، حيث تم التنبيه على جميع الجهات الرقابية بالهيئة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بضرورة مراجعة تذاكر السفر بالأبواب والإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالمحطات وداخل القطارات من حيث إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير اليومى وإلتزام الركاب بإرتداء الكمامة وعدم التدخين بالمحطات أو داخل القطارات حفاظاً على السلامة العامة  والهيئة تتمنى لجمهورها سلامة الوصول .

للتواصل :
الخط الساخن : 15047
أرقام تليفونات الدعم الفنى للشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الانترنت
رقم واتس : 01095444407
لينك الموقع الرسمى للهيئة
https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf 
لينك تطبيق الهاتف المحمول
ENR MOBILE APPLICATION
https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf&hl=ar&gl=US

السكة الحديد عيد الأضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر السفر حجز التذاكر

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