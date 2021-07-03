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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أون تارجت فارما .. مواطن: خسيت 35 كيلو في شهرين ونص

صدى البلد

كشف عمرو  تفاصيل رحلته مع إنقاص الوزن مع شركة أون تارجت فارما، قائلا:" بعد ما بدأت البرنامج الغذائي مع اون تارجت فارما خسيت 35 كيلو  في شهرين ونصف".


وقال عمرو  في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد" :"ووزني كان 115 كيلو جراما وطولي 160 سنتيمترا، وأنا شغال شيف في مطعم إيطالي، وأنا بحب الاكل بشكل كبير".

 

وتابع عمرو:"  قررت التواصل مع خبراء التغذية في أون تارجت فارما، وفي بداية النظام الغذائي لم اشعر باكتئاب أو أي شيء ومع بداية ملاحظة الفارق في جسمي وانخفاض الوزن ، أدى ذلك إلى تكوين إرادة قوية بالنسبة لي من أجل استكمال نظام إنقاص الوزن".


طرق حرق الدهون

قال الدكتور خالد غزالي استشاري التغذية العلاجية إنه يوجد كورس حرق الدهون يعتمد اعتمادا كامل على النباتات الطبيعية يعمل على مساعدة فقدان الوزن من 8 لـ 12 كيلو، منوها إلى أن حالة مريض السمنة عبارة عن زيادة كمية الطعام والسعرات الحرارية في جسمه، إضافة إلى فتح شهيته وعدم الشبع.

 

وتابع استشاري التغذية العلاجية  في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن هرمون الشبع يفرز من الخلايا الدهنية، وعند وصول هرمون الشبع إلى المخ يجد هرمون الأنسولين أسفل المخ يعارضه، ومن هنا تأتى زيادة في هرمون الشبع وهرمون الأنسولين دون أى فائدة، فلم يقوم هرمون الشبع بوظيفته.

 

وتابع خبير تغذية، أن الأشخاص الذين يعانون أمراض السمنة يصل بعضهم لحالة يأس بعد ذهابهم لبعض أطباء التغذية والذين يقومون بتجربة العديد من الوصفات عليهم.

 

ولفت خبير تغذية،  ان مرضى السمنة معرضون للنسيان، وسرطان القولون، الضغط ، السكر، وغمقان فى الجلد، لافتا إلى أن آخر وجبة غذائية تكون فى الساعة الثامنة مساء والاكتفاء بشرب السوائل أو الزبادى والفواكة.

 

وفى سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الدبل لا يتعارض مع أي مرض، أو حتى الرضاعة الطبيعية، مضيفًا أن أي مريض عندما يتواصل مع منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل للحصول على الكورس، يتم سؤاله العديد من الأسئلة،  معقبًا "مفيش أي تعارض مع أدوية السكر أو الكوليسترول، أو أي دواء آخر" .


وتابع "غزالي"، :" الكورس الدبل يصلح استخدامه بداية من 12 عامًا حتى 80 عامًا، متابعًا: "اللي بيوصف الكورس للمريض أخصائي تغذية، ويسأل عن الوزن والطول والأمراض لكي يتم وصف الجرعة المناسبة" .


وشدد استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة العمل على خفض وزن الأطفال بقدر الإمكان، خاصة أن السكر من النوع الثاني منتشر بين الشباب الصغار، متابعًا: "تخيل شاب عنده 16 سنة مصاب بالسكر، ولسه المفروض يعيش 60 عاما، يعني حياته ادمرت" .

انقاص الوزن الوزن تغذية السمنة الدهون اخبار التوك شو أون تارجت فارما

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