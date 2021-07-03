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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تغذية علاجية: «النقنقة» أحد أسباب السمنة

اخصائية تغذية علاجية
اخصائية تغذية علاجية

قالت الدكتورة نهال حافظ اخصائية التغذية العلاجية، إن  تناول الطعام بشكل مستمر يتسبب في ارتفاع وزن الجسم، مضيفا:" النقنقة تعتبر أحد أسباب السمنة وارتفاع الوزن ".


وأضافت نهال حافظ   في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض يعاني من شراهة في تناول الطعام وشهية مفتوحة لتناول الطعام بكثرة حتى في حالة عدم وجود إحساس الجوع".

 

وتابعت نهال حافظ:"  هناك شباب يعانون من السمنة بشكل كبير وشباب لا يتجاوز الـ 20 عاما ويعانون من سمنة مفرطة"، مضيفة:"  أنصح من يعاني من شراهة في  تناول الطعام أن يستخدم كورس الاناسيليوم".

 

إنقاص الوزن

قالت الدكتورة بسمة الملا، أخصائي تغذية، وعلاج السمنة إن إنقاص الوزن هو إرادة فى المقام الأول ويساهم بدوره فى ثبات معدل ضغط الدم فى الجسم ونقص الدهون الثلاثية والكوليسترول فى الدم وجميعها تسببها السمنة المفرطة.


وأضافت الملا، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن السمنة تسبب آلام المفاصل وهشاشة العظام نظرا لتناول الفرد أكلات تحتوى على دهون وسكريات.


وأشارت إلى أن هشاشة العظام تأتى بسبب الوزن الزائد بالإضافة لتناول المياه الغازية، لافتة إلى أن السمنة تضعف الجهاز المناعى، وهشاشة العظام تضعف المفاصل خاصة لمن يمارسون الرياضة .

 

يذكر أن هناك فروقا جوهرية بين عمليات التخسيس والسمنة وبعضها البعض فما يتناسب مع شخص بالضرورة قد لا يتناسب مع شخص أخر، كما أن أخر صيحات وابتكارات عمليات التخسيس ما يسمى بعملية كشكشة المعدة الدقيق وطى المعدة الدقيق دون جراحة أو قص جزء من المعدة.

 

وهناك فرق كبير بين عملية تحويل المسار وكشكشة المعدة الدقيق، وتعد عملية كشكشة المعدة أو طي المعدة من أحدث الطرق لعلاج السمنة وهي الأقل خطورة، لأنها تقنية جراحة إنقاص الوزن الأقل في التدخل الجراحي والتي تقلل من حجم قدرة المعدة والسعة الكمية للطعام.

 

وتجرى هذه العملية بالمنظار من خلال فتحات وشقوق جراحية في البطن، بهدف طي جدار المعدة للداخل من خلال خمسة جروح متناهية الصغر ليصبح حجم المعدة صغيرا جدا، وبالتالي تقليل كمية الطعام المتناول وزيادة الشعور بالشبع ومن ثم إنقاص الوزن.


وعملية تحويل مسار المعدة من أهم الأفكار الطبية الرائجة للقضاء على السمنة المفرطة ومضاعفاتها الخطيرة، حيث تعددت جراحات إنقاص الوزن ما بين التكميم والتدبيس والتحويل ، و هي عملية تجري بالمنظار وهي المعيار الذهبي لمعظم عمليات السكر والسمنة وهي عبارة عن فصل جيب صغير من المعدة يمثل من 15 الى 20% من سعتها ويتم توصيله بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها وتعمل على تقليل هرمون الجوع.


 

النقنقة السمنة الوزن انقاص الوزن تغذية علاجية

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