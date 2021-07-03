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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية: تشغيل مستشفى الباجور لاستقبال المرضي .. السبت

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

قالت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة مجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية إن لجنة مديرية الصحة برئاسة الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة لشئون العلاجية ، زارت اليوم مستشفى الباجور النموذجي لبحث خطة إعادة تشغيل المستشفى أمام جميع المرضي بعد تخصصيها لعزل كورونا ما يقرب من سنة ونصف.

أوضحت النائبة هناء سرور ان اللجنة انتهت لعدم تسليم الإستقبال والطوارىء بالدور الأرضي للمقاول الا بعد الانتهاء من الجزء الخاص بالعيادات الخارجية ونقل الإستقبال بها بعد  التطوير .

وأشارت النائبة هناء سرور إلى انه تم الاتفاق على تخصيص الدور السادس لمرضي كورونا و الدور الخامس أطفال وباطنة و الرابع نسا وجراحة وغرفتين عمليات كبرى هتشتغل نسا وعظام وجراحة عامة .

وأضافت سرور انه سيتم تشغيل المبنى القديم كعيادات خارجية واستمرار عمل العيادات بسبك الضحاك وتلوانة بالتناوب بينهم في التخصصات المختلفة لتخفيف الضغط على مستشفي الباجور بسبب ضيق المكان .

وأكدت النائبة هناء سرور إنه سيتم التشغيل الفعلى للمستشفي يوم السبت المقبل.

المنوفية الصحة مستشفي الباجور محافظة المنوفية كورونا فيروس

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