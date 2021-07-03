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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين عام كبار العلماء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، وعدد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، لجان الامتحانات بالشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة الغربية، حيث زار الوفد الأزهري لجان معهد بنين طنطا، ومعهد فتيات توكل، ومعهد فتيات النحاس، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأحياء.

واطمئن أمين عام هيئة كبار العلماء على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، مشددا على الالتزام التام بتوفير المناخ الملائم للطلاب وتوفير سبل الراحة ليؤدوا امتحاناتهم في سهولة ويسر، وبما يضمن لكل من اجتهد في التحصيل والمذاكرة أن يحصل على حقه كاملا.

كما تفقد مديرو العموم بقطاع المعاهد بعض اللجان بالمناطق الأزهرية، لمتابعة أعمال الامتحانات، مع أمين هيئة كبار العلماء، واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحان مادة الأحياء للشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

يبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

كبار العلماء لجان الامتحانات الغربية الثانوية الازهرية الكمامات الامتحانات

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