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الإشراف العام
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لدينا رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض الوطن لمكروه

ياسر وهبة: لسنا دعاة حروب ولكن إذا فرض علينا القتال فنحن أهله

العميد ياسر وهبة
العميد ياسر وهبة

قال العميد ياسر وهبة مقدم حفل قاعدة 3 يوليو إننا لسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، ولكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله، متابعا أن دروس التاريخ تؤكد للقاصي والداني إن مصر وإن طال صبرها لا يمكن أبدا أن تفرط في حق من حقوقها.

وتابع ياسر وهبة خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، اليوم السبت،  : "أحيانا تأتي الرياح بما تشتهي السفن.. لكن على السفن ألا تأمن غضبة الرياح.. ورياح جيش مصر رياح رشيدة، لا تثور ولا تنتفض، إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري والعربي.. فإنها تتحول إلى أعاصير لا تُبقي ولا تذر.. ورجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدا طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة.. ويقولون لشعبهم: إن لم نكن قادرين على ذلك.. فباطن الأرض أولي بنا من ظاهرها".  

لدينا رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض الوطن لمكروه

وأضاف ياسر وهبة ، قدر مصر كان ولازال مرهون دائما بقدر أمتها، ومصر تعي جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، حيث أنها دائما الساعية دوما حتى يسود السلام، معقبا "مصر ستكون الباقية بأذن ربي حتى يزول الزمان"، «لدينا رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض الوطن لمكروه».

وأوضح ياسر وهبة ، أن مصر ستظل تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها إلى عنان السماء، مستشهدا بأبيات شاعر النيل حافظ إبراهيم"أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رامي وراح سليما، كم بغت دولة عليا وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي، أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي.. لا والله لن يكدر وردي".

وشدد مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، على أن  قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.


وأشار ياسر وهبة إلى أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته «إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله» ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها"؟

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي.

وتمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

ياسر وهبة قاعدة 3 يوليو حروب مصر الساحل الشمالي الغربي 3 يوليو البحرية

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