ناجى شهود: موقع مصر يفرض إنشاء القواعد العسكرية لسرعة تنفيذ المهام

قال اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القوات المسلحة المصرية هى أذرع الشعب المصرى، في ظل الأزمات والتهديدات تحيط بالمنطقة.

وأضاف شهود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم المذاع عبر قناة دي ام سي: موقع مصر الاستراتيجى فرض على القوات المسلحة المصرية التوسع في إنشاء القواعد العسكرية، لافتا إلى أن تواجد أسطول بحرى خاصة بكل منطقة يحقق السرعة والاستقلالية فى تنفيذ المهام.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن قاعدة الإسكندرية البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية كانت تغطى مهام تأمين حدود مصر على مسافة 1000 كيلو من رفح شرقا إلى السلوم غربا، فى وقت كانت التهديدات فيه محددة ومعروفة، لكن التهديدات فى الوقت الحالى تنوعت لذلك قررت مصر انشاء قاعدة 3 يوليو.

وأكد قال اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن وجود القواعد العسكرية بمناطق مختلفة ليس للتأمين فقط وأنما يمهد الطريق أمام إنشاء مناطق عمرانية جديدة

قائد القوات البحرية: تأميم قناة السويس ساعد على منع الهجرة غير الشرعية

وفي سياق متصل قال القائد أحمد خالد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.

وأكد قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي.



وتمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.